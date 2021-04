Iván Vélez: ‘América tiene mística copera, así no haya ganado la Copa’

América se enfrentará hoy ante Cerro Porteño, jugando de local en Bucaramanga, en el arranque de la primera fecha de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. Uno de los referentes del título del 2008 es Iván Vélez, que también tuvo paso por Once Caldas y Junior, donde salió campeón.



El ex-jugador habló con Futbolred acerca del choque de esta noche ante el cuadro paraguayo



¿En qué anda Iván Vélez? ¿Cuál es su actualidad?



Actualmente estoy estudiando administración de empresas, en octavo semestre. Tengo un master en comunicación y periodismo deportivo, ya voy en la mitad. Trabajo con Secretaria de Deportes, tengo mi escuela de fútbol en Palmira, Castilla y Jamundí.



¿Cómo ver al América de cara al duelo contra Cerro Porteño?



América tiene el proceso que trae, la confianza de jugar con compañeros que tienen una continuidad, conocen a lo que juega cada uno, debilidades y fortalezas. El trabajo en equipo será importante y desde que las individualidades se mantengan bien, van a poder a portar al colectivo y se podrá sacar un resultado positivo en Copa Libertadores.



Teniendo en cuenta que América entró en los ocho, está en Libertadores ¿Hay que seguir creyéndole al proceso de Juan Cruz?



Sí, pero independiente de entrar o no, clasificar a los ocho es una obligación de cada campeonato, más que viene de conseguir el bicampeonato. Así no hubiese logrado el título, América está obligado a estar en los ocho, por la nómina, por el proceso que trae.



Ahora hay una nota pendiente en Libertadores, las dos últimas participaciones no han sido las mejores. La del año anterior pues no se pudo estar en la siguiente fase.



Es una deuda, América tiene mística copera, es catalogado un grande del continente, así no la haya conquistado, sus equipos son recordados por su lucha y su pelea e independiente de las finales perdidas, siempre da de que hablar.



¿La nómina actual del América es más fuerte que la que afrontó la Libertadores del año pasado?



Sí, hay recambio, los jugadores que tiene América son de buen perfil, no son los más top como en otros clubes, pero hay trabajo y recambio, cuando no está Duván, puede entrar Lucumí. A pesar de que no están en su mejor forma, pero si toman confianza, será una competencia sana para pelear el paso a la siguiente fase de Copa y buscar el tricampeonato.



Adrián no estará en el arranque de Copa ¿qué representa él para la institución y para el plantel?



Es el líder, lleva la batuta, es una persona transparente, humilde, trabajadora. Es un jugador que en cualquier momento la mete, soluciona. Al no tenerlo están Rodríguez y Cambindo, quizás no han tenido su mejor momento, ojala levanten y hay que confiar en ellos. En un equipo no solo son 11, trabajan 25-30 jugadores y eso hace que cada uno se esmere para aprovechar su oportunidad.



Sin 'Adriancho' se pierde liderazgo, esa confianza con ese jugador adelante. Pero los defensas del rival meten miedo también. Cuando uno enfrentaba un referente, la exigencia estaba más alta. Es una lástima que no esté en copa. Ojalá que América encuentre la solución con los chicos que lo remplazan o los jugadores de la zona de volantes y de banda que pueden aportar goles y desequilibrio.



¿Qué recuerdo tiene de Adrián cuándo estaba comenzando?



Siempre trabaja para dar lo mejor, piensa siempre en el colectivo, más que en lo individual. El recuerdo que tengo es su forma de ser, desde que lo conocí siempre ha sido la misma persona.



Con el corazón o la razón ¿hasta dónde cree que llega América en Libertadores?



El grupo, sobre el papel, es asequible. Cerro es un equipo copero, es complejo, La Guaira podría ser el “comodín”, pero esto es fútbol. Ayer vimos que Barcelona le ganó a Santos en Brasil, todo puede pasar. El siguiente es Mineiro, juegan bien y hay que medirse. Pero, inicialmente, América debe estar en la siguiente ronda.



América tendrá el reto ante Cerro Porteño, luego, deberá enfocarse en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor ante Millonarios el próximo sábado.