Con presencia de colombianos: inicia la fase dos de Copa Libertadores

Este martes tendremos el inicio de la fase dos de la Copa Libertadores, donde ahora se suman varios equipos de todo el continente, incluyendo a los colombianos (Atlético Nacional y Águilas Doradas), quienes buscarán llegar a la siguiente etapa y poder llegar a los grupos.

Estos serán los 8 encuentros de esta siguiente fase, donde buscarán llegar a la fase de grupos del campeonato.

Copa Libertadores - Fase 2



Palestino vs. Portuguesa - Ida 20 febrero (5:00 p.m.) / vuelta 27 febrero (5:00 p.m.)



Águilas Doradas vs. RB Bragantino - Ida 20 febrero (7:30 p.m.) / vuelta 27 febrero (7:30 p.m.)



Sporting Cristal vs. Always Ready - Ida 20 febrero (7:30 p.m.) / vuelta 27 febrero (7:30 p.m.)



Puerto Cabello vs. Nacional (Uruguay) - Ida 21 febrero (5:00 p.m.) / vuelta 28 febrero (5:00 p.m.)



​Nacional (Paraguay) vs. Atlético Nacional - Ida 21 febrero (7:30 p.m.) / vuelta 28 febrero (7:30 p.m.)



​Aurora vs. Botafogo - Ida 21 febrero (7:30 p.m.) / vuelta 28 febrero (7:30 p.m.)



​El Nacional (Ecuador) vs. Sportivo Trinidense - Ida 22 febrero (5:00 p.m.) / vuelta 29 febrero (5:00 p.m.)



Godoy Cruz vs. Colo Colo - Ida 22 febrero (7:30 p.m.) / vuelta 29 febrero (7:30 p.m.)