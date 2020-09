Dolorisísima derrota de DIM contra Caracas en su vuelta a Libertadores

Deportivo Independiente Medellín cayó 2-3 frente al Caracas Fútbol Club por la tercera fecha del grupo H en la Copa Libertadores 2020. El conjunto antioqueño fue presa de sus errores en defensa y la pelota quieta le costó quedar cerca de la eliminación.



Aunque Independiente Medellín intentaba salir por los costados, buscando conectar su frente de ataque, Caracas aprovechó la lentitud en el retroceso del local y al minuto 6 del primer tiempo abrió el marcador tras una jugada colectiva originada desde el propio campo, Sandro Notaroberto realizó un cambio de frente a la banda derecha, la sostuvo Robert Hernández quien encontró en velocidad a Eduardo Fereira, llegando en velocidad para definir con comodidad a la salida de Andrés Mosquera Marmolejo.



Tras el gol, el local salió a buscar la igualdad buscando el juego de Javier Reina e intentando ser dinámico en el frente de ataque. Sin embargo, la visita adelantaba las líneas y presionaba en corto para generar el error en su rival.



Al minuto 24 y tras una falta generada por Walter Rodríguez a 35 metros del arco, un minuto después llegó el segundo gol de Caracas por intermedio del volante Anderson Contreras, quien cobró con su pierna izquierda de gran manera a la esquina superior derecha de Andrés Mosquera. Complicando el trámite del compromiso para Medellín.



Al minuto 31, Caracas volvía a llegar a la espalda de los defensas por medio de transiciones rápidas. Robert Hernández por poco, marcaba el tercero en favor de los venezolanos, quienes le entregaba la pelota a su rival y salía de contraataque.



Sobre el minuto 34, Aldo Bobadilla decidió realizar dos cambios; sacó a Mauricio Cortés y Steven Rodríguez, para darle paso a Carlos Monges e Israel Escalante, buscando un mayor peso ofensivo. Hasta el minuto 38, Medellín logró terminar una jugada ofensiva, aunque le faltó más potencia al remate de cabeza de Javier Reina.



En tiempo de reposición y tras un cobro de esquina, un remate por fuera del área le pegó en la mano a Carlos Rivero, a lo que el árbitro ecuatoriano Carlos Orbe no dudó en sancionar penal a favor de Medellín, Javier Reina transformó el penal en el descuento para los locales, quienes se iban al descanso con el 1-2 en el marcador. 193 días después, el conjunto rojo de Antioquia marcaba con dos coincidencias: el gol lo hizo Javier Reina como aquella noche contra Millonarios por Liga y en el arco sur.



En la etapa complementaria, Medellín aprovechó al minuto de juego, un error del arquero Beycker Velázquez, quien despejando la pelota le rebota en el defensa Diego Osío, dejándosela a Leonardo Castro quien definió con un sobrero igualando el partido 2-2.



Con el resultado equilibrado, los locales adelantaron sus líneas, hubo una mayor conexión, mientras que el conjunto venezolano se mostraba incómodo, apelando al juego fuerte y la pelota profunda. Fue cuando al minuto 9 y tras un cobro de tiro libre de Robert Hernández, cayó al centro del área, donde el argentino Alexis Blanco volvió a poner en ventaja al equipo caraqueño.



Los ánimos se estaban calentando entre los dos equipos, el choque y las constantes faltas hacía un juego lento, trabado que beneficiaba a los visitantes quienes estaban sacando un resultado clave para el futuro del grupo. Promediando los 22 minutos, el local procuraba acercarse al área rival, para eso le daba ingreso a Edwin Mosquera en lugar de Yulián Gómez, arriesgando a un hombre en defensa por poner otro atacante.



Caracas refrescó su equipo con tres cambios entre el minuto 26 y 30, aunque no lograba sostener la pelota, el equipo venezolano se recostaba contra su arco, sumando jugadores muy cerca del área. Al minuto 34, un remate de Larry Angulo con destino de red la alcanzó a tocar sobre la línea Carlos Monges, anulando la acción ofensiva y la oportunidad del empate para Medellín.



Cerca del cierre, la visita ejerció las dos últimas variantes disponibles. El técnico Joel Sanvicente tenía claro que tenía que defender la victoria y de paso confundiendo al DIM quien tenía la posesión, pero no supo ser dinámico ni profundo.



Los últimos minutos del local fueron presos del desespero, donde faltó dinámica e ideas ofensivas. Caracas se encargó de incomodarlo y aguantando con orden un resultado histórico, logrando el segundo triunfo en Colombia por Copa Libertadores y el primero frente a un equipo de este país.



Al final, Medellín termina la primera ronda de partidos en el grupo sin puntos y sin margen de error. Deberá ganar todos los partidos que le restan y que se le den otros resultados para conservar las opciones de clasificar, bien sea para la Copa Suramericana como tercero de su zona o en los octavos de final.



En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín enfrentará a Boca Juniors de Argentina en el estadio Atanasio Girardot, mientras que Caracas Fútbol Club recibe a Libertad de Paraguay en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8