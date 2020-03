Así no, Bobadilla: la respuesta que indignó a la prensa antioqueña

La derrota de Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, debutando en la fase de grupos de la Copa Libertadores y cayendo 1-2 con Libertad de Paraguay, dejó muy mal al entrenador Aldo Bobadilla. Molesto, salió a la rueda de prensa a dar declaraciones en tono fuerte…





Aunque la molestia no parecía ser con sus dirigidos, con los errores cometidos o con su planteamiento; el disgusto visible del entrenador guaraní era con la prensa y sus cuestionamientos, por eso respondió cada cosa con cierto acento de discordia.



Sin embargo, la prensa antioqueña está indignada este miércoles por una respuesta en particular a uno de los periodistas que preguntaron a Bobadilla por el desempeño de su equipo en el juego copero.



A Aldo le cuestionaron sobre el nivel de Juan Fernando Caicedo, un atacante que no hace goles y que podría dar una mano llegando desde atrás para ayudarle a otro hombre de área, como lo hizo en alguna época siendo el mejor socio de Germán Cano.



Bobadilla se molestó y dijo: “¿Acaso debería ir en el arco? El delantero debe estar donde yo lo pongo, tuvo ocasiones pero no convirtió, pero anduvo bien dentro del área… ¡Tonta tu pregunta!”.