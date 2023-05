Todo por un concierto: El Campín le dice 'NO' a Libertadores Femenina

Después de haber acogido la Copa Libertadores Femenina 2015 en Medellín, Conmebol eligió a Colombia como la sede del torneo en 2023 y apareció el estadio El Campín como la primera opción para desarrollar el torneo del 5 al 21 de octubre.



Sin embargo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) descartó el evento deportivo porque se cruzará con un concierto. Se trata de la gira After Hours Til Dawn 2023 de The Weeknd, cuyo concierto será en El Campín el 4 de octubre.



La Libertadores Femenina está programada para octubre, requiere que el escenario sea entregado desde el 25 de septiembre para su preparación. IDRD pidió modificar las fechas del torneo de fútbol o utilizar el estadio Metropolitano de Techo.



Cabe recordar que Colombia ha disputado cuatro finales de Libertadores (2013, 2018, 2020 y 2021), la más reciente con Santa Fe. Además, tiene en Atlético Huila al único campeón continental tras ganar la final en penaltis al Santos en el estadio mundialista de Manaos, Brasil.

En una carta dirigida a Andres Tamayo Iannini, secretario general de la Federación Colombiana de Fútbol, desde IDRD le avisan a la FCF y a la Conmebol que El Campín no estará disponible.



"IDRD agradece a la CONMEBOL por tener en cuenta el estadio Nemesio Camacho El Campín como uno de los escenarios deportivos que formarán parte del campeonato Conmebol Libertadores Femenina 2023", y agrega que "del 30 de septiembre al 6 de octubre se estará realizando el montaje, evento y desmontaje del concierto The Weeknd - After Hours Til Dawn Tour 2023".



"Los invitamos a buscar opciones en fechas o la posibilidad de tener en cuenta el estadio Metropolitano de Techo para que se pueda llevar a cabo el evento en nuestra ciudad", finalizó IDRD.