Cali y Tolima en once ideal de la fecha en Libertadores: ¡Qué figuras!

La Conmebol publicó este viernes el equipo ideal de la semana en la Conmebol Libertadores 2022, en donde se destaca la presencia de dos jugadores que fueron protagonistas con Deportes Tolima y Deportivo Cali, marcando goles determinantes para sumar de visita.



Ánderson Plata se reportó con dos goles en el triunfo (2-3) de visita frente al América MG, mientras que el defensor Guillermo Burdisso, del Deportivo Cali, marcó el tanto del empate (2-2) en La Paz frente a Always Ready y repite reconocimiento.

El central argentino que había estado incluido en el equipo destacado de la fecha 1 en la Libertadores, después de un gran partido frente al Boca Juniors al que le marcó en el triunfo 2-0, volvió a ser reconocido después de convertir el gol del empate 2-2 ante el boliviano Always Ready, en La Paz.



Con este resultado en la fecha 3, el equipo de Rafael Dudamel llegó a 4 unidades y se mantiene en la pelea por el paso a los octavos de final del torneo continental. Son segundos por detrás del Corinthians que suma 6 y aunque comparten puntos con Always Ready tienen mejor diferencia de gol.



Por los lados del Deportes Tolima, las noticias también son positivas. Lograron 3 puntos claves para mantenerse con vida de cara a la ronda de vuelta. Son terceros en el grupo D que lideran Independiente del Valle y Atlético Mineiro, cada uno con 5 puntos. El equipo de Hernán Torres es tercero con 4 unidades.



El once ideal de la jornada en la Conmebol Libertadores 2022 quedó integrado por: Silva (Olimpia); Rogel (Estudiantes), Burdisso (Cali), Kuscevic (Palmeiras); Plata (Deportes Tolima), Maycon (Corinthians), Cardozo (Cerro Porteño), Barco (River Plate); Boselli (Estudiantes), Gigliotti (Club Nacional) y Gabi (Flamengo).