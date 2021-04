Santos se espanta y sufre en su debut en la Copa Libertadores

El Barcelona ecuatoriano sorprendió este martes al Santos brasileño en el primer partido del Grupo C de la Copa Libertadores al imponerse por 0-2 en el estadio Vila Belmiro.



El tanto de Carlos Garcés y el gol en propia meta del brasileño Pará sentenciaron la victoria ecuatoriana, que deja al Barcelona con tres puntos al frente del grupo que completan Boca Juniors y The Stronges.



El Santos se vio sorprendido en los primeros minutos por el conjunto visitante, que con el estadounidense de origen argentino Michael Hoyos y el creativo argentino nacionalizado ecuatoriano Damián Díaz llevaron peligro a la portería del subcampeón brasileño defendida por Joao Paulo.



Los dueños de casa, dirigidos por el argentino Ariel Holan, reaccionaron y Marinho, el jugador más destacado en la temporada pasada, dio el campanazo de alerta a los once minutos y luego volvió a insistir sobre el portero argentino Javier Burrai, al igual que el delantero Marcos Leonardo.



El Barcelona, del también entrenador argentino Fabián Bustos, no bajó la guardia y respondió en los minutos finales del primer tiempo con punzantes ataques de su compatriota Emmanuel Martínez, Garcés, Mario Pineida y, nuevamente, de Díaz. El primer tiempo terminó en tablas en medio de un fuerte aguacero que cayó sobre el puerto paulista de Santos.

🔥🟡⚫🇪🇨 El triunfo de @BarcelonaSC en Brasil: revive lo mejor del 2⃣-0⃣ ante @SantosFC, por la Fecha 1 del Grupo C de la CONMEBOL #Libertadores. @FutbolSantander pic.twitter.com/xY9aSXLbts — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 21, 2021

En la etapa complementaria, el conjunto del puerto de Guayaquil impuso condiciones desde el comienzo y en un error de Pará, Martínez aprovechó para robarle el balón y habilitar a Garcés, que a los 52 minutos abrió el marcador en el estadio Vila Belmiro. Con el marcador adverso, Holan movió algunas fichas, pero el Barcelona seguía como dueño del balón y a los sesenta minutos Martínez estrelló un disparo en el horizontal.



Así, el segundo del equipo ecuatoriano tanto no se hizo esperar y en una proyección de Hoyos, que buscaba a Garcés, el lateral Pará desvió el balón que terminó en su propia portería, para el 0-2 y volver a tener incidencia directa en el gol del adversario. Con el 0-2 en su contra, el Santos se volcó al ataque en los minutos finales para disminuir la diferencia, principalmente con jugadas del artillero Marinho, del venezolano Yéferson Soteldo y del recién ingresado Lucas Lourenço



En el otro partido del grupo, el boliviano The Strongest recibirá el miércoles en La Paz al argentino Boca Juniors. En la segunda jornada, en tanto, el Boca Juniors será anfitrión el 27 de abril en Buenos Aires del Santos y un día después el Barcelona jugará en casa ante The Strongest.





EFE