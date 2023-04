The Strongest da paliza a River Plate con polémica incluida: vea goles

The Strongest supera 3-1 a River Plate con doblete de Enrique Triverio y anotación de Gonzalo Castillo. El descuento del millonario se dio a través de Lucas Beltrán.



El primer gol del partido llegó por la vía del penalti, a los 25 minutos del primer tiempo, tras un cuestionado penalti de Franco Armani, quien salió a cortar la acción. El árbitro no dudó en sancionar falta en el área. La polémica no se hizo esperar. ¿Hubo roce del arquero de River?

El mismo Triverio amplió la ventaja antes de irse al descanso. Floja salida de River desde el fondo y tras la recuperación de Luciano Ursino, el delantero apareció para definir con un remate frontal.



El tercer tanto llegó en 4 minutos del segundo tiempo después de un córner de Michael Ortega. Doble cabezazo en el área y Castillo la mandó al fondo tras la habilitación de Jaime Arrascaita.



De penalti, Lucas Beltrán acortó la distancia en el marcador. Transcurría el minuto 66.



Goles The Strongest 3-1 River Plate en fecha 1 de Copa Libertadores: