Cali venció a Olimpia y clasificó a cuartos de Libertadores Femenina

Deportivo Cali venció 2-1 a Olimpia de Paraguay por la segunda jornada del grupo A de la Copa Libertadores Femenina 2022, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito en Ecuador. En un juego de mucha complejidad para las vallecaucanas, quienes no encontraban el gol e iniciaron perdiendo, pero en la parte final se les abrió el arco y consiguieron la clasificación a los cuartos de final.



La disposición del partido en los primeros minutos fue de las verdiblancas, quienes tomaron la posesión y control de la pelota, pero les faltó claridad en los metros finales. Mientras que las decanas, solamente interrumpieron el juego con rechazos al campo contrario o sacándola a los costados.



Al minuto 18, las caleñas tuvieron la primera llegada clara con un cobro desde el costado derecho con Jorelyn Carabalí, en el segundo sector Gisela Pino cabeceó y pegó en el palo vertical derecho de la guardameta Gloria Saleb. Ocho minutos después, las paraguayas tuvieron sus primeras aproximaciones, en el cual Cindy Ramos llegó al área, remató al arco, pegó en la mano Jorelyn y la jueza central María Carvajal de Chile, no lo dudó y pitó penalti.



La número 10, Griselda Garay se paró enfrente de la pelota, tiró al palo derecho y Stefany Castaño no la pudo detener para evitar el 1-0 parcial. Luego, el Cali lo continuó intentado, pero no encontraron los espacios para concretar el empate y así finalizó el primer tiempo.



La parte complementaria tuvo la misma dinámica y las azucareras lograron el empate a los 52 minutos. Kelly Caicedo cobró un tiro libre desde la mitad del campo y llegó hasta el área, la defensora Camila Barbosa trató de rechazarla, pero la metió en propia puerta de cabeza, para el 1-1 parcial.



Después las verdiblancas volvieron a llegar por el sector izquierdo, Manuela Pavi intentó rematar cruzado de media distancia y salió por encima del horizontal de la portera Saleb. Luego, Olimpia tuvo que realizar cambios por la fatiga de la altura, donde incluso, tuvieron que traer una reserva de oxígeno al banco de suplentes. Entraron Erika Cartaman, Maribel Portillo, Amada Peralta, Karen Hermosilla y Sharon Ramírez por Deisy Ojeda, Milagros Rolon, Karina Castellano, Gabriela Valdez y Cindy Ramos.



Seguidamente, el técnico Jhon Alber Ortiz respondió con el ingreso de Lady Andrade y Farlyn Caicedo por Pavi y Paula Medina. Al minuto 81, Jorelyn recibió la segunda tarjeta amarilla en una barrida, donde saca primero el balón, pero la árbitra chilena entendió de otra forma la acción y la expulsó.



Un minuto más tarde, Elexa Bahr recuperó un balón en campo contrario por el costado derecho, jugó al otro costado con Tatiana Ariza, quien ganó la marca y sola frente a la golera anotó el triunfo 2-1. Al final, las caleñas cerraron el partido con el ingreso de María Morales por Ingrid Guerra con el que posteriormente terminó el encuentro.



La tercera y última fecha del grupo A de la Copa Libertadores Femenina 2022, será el próximo miércoles en Quito, Ecuador. Deportivo Cali enfrentará a Always Ready de Bolivia en el estadio Rodrigo Paz Delgado y Corinthians de Brasil enfrentará a Olimpia de Paraguay en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda; ambos juegos serán a las 5:15 de la tarde.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15