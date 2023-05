David González y el respiro del DIM en Libertadores: ‘Es importante’

Independiente Medellín derrotó con un buen 4-2 a Metropolitanos en el estadio Atanasio Girardot y el elenco poderoso dirigido por David González, revivió en Copa Libertadores tras la exhibición futbolística lograda en el primer tiempo contra los venezolanos.





Al finalizar el partido, el técnico David González habló del balance de Medellín en este partido contra Metropolitanos y pese a algunos errores que costaron dos goles, el entrenador se fue a gusto por la victoria que los deja vivos para seguir luchando por primeros lugares del grupo B de Libertadores.



Importancia de ganar: "definitivamente, es una victoria muy importante, no solo por lo que significa en el grupo, sino lo que significa anímicamente en el grupo después de una derrota difícil el fin de semana y esto nos vuelve a poner en el camino de la victoria”.



No sufrir en remate de partidos: "pienso que en los tres partidos se cumplió el plan contra Metropolitanos también se cumplió el plan, de la forma que se vio hoy, de pronto en el segundo tiempo a pesar de que no se sufrió por momentos”.



Por ahora, Medellín es tercero con cuatro puntos y apretó la tabla del grupo B de Copa Libertadores. Su próximo rival en el torneo internacional será Club Nacional en el Atanasio Girardot, el 23 de mayo.