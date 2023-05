DIM golea en casa y obtiene su primer triunfo en Copa Libertadores

Independiente Medellín celebró este miercoles s primer triunfo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El poderosos se impuso con facilidad sobre su rival y volvió a meterse en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia del torneo continental.



Los goles llegaron en gran cantidad en el primer tiempo. Recién comenzado el partido, Carlos Gruezo, defensor del cuadro venezolano, rompió el empate con un gol en contra, no obstante, el partido se pondría 1-1 con un autogol de Daniel Londoño al 15'.​

Luego de un inicio frenético, DIM se adueñó del balón, dominó las acciones y buscó definir el compromiso antes del descanso. Transcurrido el minuto 25, Andrés Cadavid puso en ventaja al cuadro colombiano con un remate potente con la cabeza. El defensor y capitán, anotó el gol número 100 de Independiente Medellín en la Copa Libertadores.



▶️ No te pierdas la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en #StarPlusLA pic.twitter.com/BiUfcnOH65 — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 4, 2023

Diez minutos más tarde, Miguel Monsalve se asoció con Ibarguen dentro del área y, tras una seguidilla de pases, definió con su pierna derecha y corrió para celebrar frente a la hinchada su primer gol en torneos internacionales. Previo a la finalización de la primera parte, Luciano Pons marcó el cuarto a favor del local y sentenció el partido.



🇨🇴 GOLAZO de Luciano Pons y el centro majestuoso de Andrés Ricaurte. Fue el 4-1 de #DIM ante #Metropolitanos, al 45’ pic.twitter.com/Y2dJeNcWIW — Pipe Sierra (@PSierraR) May 4, 2023

A pesar de la diferencia en el marcador, DIM no renunció al ataque en el segundo tiempo y contó con varias ocasiones para aumentar su cuota de goles. Schiavone, portero de Metropolitanos, fue el causante de que la goleada no fuera más amplia. A falta de 20 minutos para el pitazo final, realizó una doble intervención, ganó un mano a mano sobre Pons y evitó un golazo de media distancia de Londoño con una parada a mano cambiada para desviar el balón por encima del travesaño.



Sin embargo, sobre el final, Medellín entregó ventajas y en el último minuto de adición Metropolitanos logró el descuento para el 4-2 en el Atanasio Girardot tras un gol de Jhon Marchán quien remató de media distancia para llevarse dos anotaciones de visita, pero con el duelo perdido.



Con este resultado, DIM se mantuvo en la tercera casilla del grupo. Nacional es líder parcial con 7 puntos, seguido por Internacional (Brasil) que suma 5. El cuadro lo cierra Metropolitanos, que aún no logró sumer unidades. El equipo dirigido por González continuará su curso en el torneo el próximo 23 de marzo cuando reciba al equipo uruguayo en el Atanasio Girardot.