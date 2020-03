Presidente de rival de América en Libertadores tiene coronavirus

El presidente del Internacional, Marcelo Medeiros, anunció este viernes que dio positivo en una prueba de coronavirus a la que se sometió el pasado lunes, aunque ya no presenta síntomas de la enfermedad.

"Siguiendo los protocolos indicados por los órganos de salud, seguiré en aislamiento durante los próximos 14 días. Todas las medidas preventivas ya fueron adoptadas con familiares, amigos y demás miembros del club", señaló Medeiros en sus cuentas de redes sociales.



El club de Porto Alegre informó además de que el dirigente, de 59 años, ya no presenta síntomas, después de sentir fiebre y dolor de cabeza al comienzo de la semana. De hecho, Medeiros estaba en cuarentena desde que el pasado lunes se realizó el test para saber si era portador o no del coronavirus, que en Brasil ya ha provocado siete muertes e infectado a unas 650 personas.



"Agradezco las centenas de mensajes que recibí en los últimos días, no solo de la nación colorada, sino también de personas de todo Brasil. Con serenidad y colaboración, ¡vamos a enfrentar ese desafío juntos!", indicó. El Internacional ha paralizado sus actividades por tiempo indefinido desde el martes pasado. Los principales torneos regionales del fútbol brasileño, entre ellos el Gaúcho, en el que participa el Inter, han sido suspendidos y el inicio de la Liga, previsto para los primeros días de mayo, está en el aire.



La semana pasada, el vicepresidente del Flamengo, Mauricio Gomes de Mattos, también dio positivo por coronavirus, lo que obligó a someter a exámenes médicos a toda la plantilla del equipo de Río de Janeiro, campeón de la Liga y la Copa Libertadores en 2019. El técnico del conjunto rubro-negro, el portugués Jorge Jesus, llegó a ser considerado como un caso sospechoso, aunque tras realizarse tres pruebas, el resultado fue negativo.