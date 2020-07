Confirman partidos de América, Medellín y Junior en Copa Libertadores

No hay ligas locales en competencia, los contagios en el continente han ido en ascenso pero Conmebol mantiene su optimismo y oficializa los partidos que quedan pendientes de la ronda de grupos en la Copa Libertadores 2020.

La misión es terminar Libertadores y Sudamericana en enero de 2021



América de Cali



16 septiembre: Internacional de Brasil vs América

5:15 p.m.



23 septiembre: América vs. Universidad Católica

7:30 p.m.



29 septiembre: América vs Internacional de Brasil

7:30 p.m.



22 octubre: Gremio de Portoalegre vs América

​7:30 p.m.

🗓⚽ ¡A agendar!



Así se jugará la fecha 3 de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/bCuXo0b9Iw — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 20, 2020



Independiente Medellín



16 septiembre: Medellín vs Caracas

7:30 p.m.



24 septiembre: Medellín vs Boca Juniors

7:00 p.m.



30 septiembre: Caracas vs Medellín

5:15 p.m.



22 octubre: Libertad vs Medellín

7:30 p.m.



Junior de Barranquilla



17 septiembre: Barcelona de Ecuador vs Junior

9:00 p.m.



22 septiembre: Junior vs Independiente del Valle

7:30 p.m.



30 septiembre: Junior vs Barcelona

7:30 p.m.



21 octubre: Flamengo vs Junior

7:30 p.m.