Pálido y sin emociones: Boca y Santos dejaron todo para la vuelta

El primer duelo de la semifinal en Copa Libertadores entre Boca Juniors y Santos en La Bombonera, terminó empatado a cero, en goles y en emociones. Más allá de una polémica acción, por un posible penal no sancionado a favor de los brasileños, resultó ser un partido tranquilo. Se guardaron todo para la vuelta que será el próximo miércoles 13 de enero en el estadio Urbano Caldeira de Sao Paulo.

Y es que más allá de unos chispazos del colombiano Sebastián Villa, el primer tiempo no tuvo mayores emociones. Resultó ser un periodo muy bien trabajado por Santos, con un bloque en el sector defensivo que complicó las conexiones ofensivas del xeneize.



Una de las aproximaciones del primer tiempo se dio a los 10 minutos, luego que Carlos Tevez abriera al espacio para Soldano, quien la tocó con Villa. Por poco la pelota se va al fondo, con el buscapiés que tomó por sorpresa a la defensa. Sin goles, ni mayores emociones, se fueron al descanso.



El complemento estuvo mucho más movido. Al primer minuto, después de un pase de Tevez, ‘Toto’ Salvio eludió a Felipe Jonatan e intentó con un remate que detuvo el portero Jhon.



El elenco argentino se salvó a los 63’, tras un remate de Yefferson Soteldo que Andrada controló bien, cuando el venezolano buscaba meterla por la raíz del palo izquierdo.



El elenco brasileño siguió insistiendo hasta que a los 74 minutos se aproximó con Marinho, quien cayó en el área con la marca de Izquierdoz, tras una pierna cruzada, que el VAR no vio como falta y posible acción de penal.



La última acción del partido fue liderada por los colombianos. Pared entre Fabra y Villa, quien envió un centro atrás para Jara que remató por encima del travesaño.



Además de Frank Fabra y Sebastián Villa, que jugaron todo el partido, Edwin Cardona jugó desde el minuto 63.



Síntesis

​

Semifinal ida Copa Libertadores 2020

Boca Juniors 0-0 Santos

Estadio La Bombonera, Buenos Aires.

Boca Juniors: Andrada; Jara, López, Izquierdoz, Fabra; Capaldo, González, Salvio, Tevez; Villa, Soldano. DT: Russo.

Santos FC: Jhon; Pará, Veríssimo, Luan Peres, Jonatan; Alison, Pituca, Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge, Soteldo. DT: Cuca.

Goles: No hubo

Amonestaciones: Villa en Boca