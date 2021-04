Barrera confía en su talento para buscar con Nacional la Libertadores

Atlético Nacional buscará arrancar con el pie derecho en el grupo F de la Copa Libertadores 2021 cuando reciba en Pereira a la Universidad Católica de Chile, equipo que llega a esta edición como tricampeón del fútbol trasandino. Jarlan Barrera confía en ser uno de los conductores del equipo verdolaga que logre imponerse sobre los ‘cruzados’.





“Contento por estar en esta instancia, el grupo está feliz y con el positivismo al máximo por estar en esta fase y con muchas ganas de avanzar. Vamos a enfrentar a un rival muy difícil como Universidad Católica de Chile, que tiene buenos jugadores, muchos con experiencia. Nosotros debemos enfocarnos en nuestro juego, circular la pelota y atacar los espacios que ellos nos dejen. Es importante en este primer partido comenzar con una victoria”, señaló Barrera.



Además, “nosotros debemos luchar hasta el final, ya estamos en la fase de grupos y debemos pelear por el primer puesto, avanzar a octavos y para eso debemos ganar siempre de local, ser muy fuertes y de visitante hacer nuestro juego, buscar el resultado, si no se obtiene el triunfo, buscar un empate. Es un grupo muy difícil, como todo en la Copa Libertadores”.



En cuanto a lo que se pueda presentar en el encuentro, Jarlan indicó que “a nuestros rivales los ponemos a pensar con nuestro poder ofensivo y nosotros debemos seguir demostrándolo, con nuestra actitud y aptitud en cada uno de los jugadores. Nuestro primer objetivo es avanzar a octavos, ya cuando lleguemos allí, vamos pensando cómo se presenta el camino, hacer nuestro mayor esfuerzo y aunque no contamos con jugadores como los equipos brasileños o argentinos. Nacional es un club con dos Copas Libertadores, un grande en Suramérica que siempre debe pensar en el título”.



Sobre el disputar los partidos como local en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el samario respondió que “hay que hacer sentir al equipo que sea que estamos de local, no nos debe importar mucho estar en otra cancha. Sabemos que el estadio de Pereira es una buena plaza, tiene un lindo estadio y un buen gramado para sacar diferencia. Todo pasa por nuestra manera de jugar, nosotros podemos generarnos los espacios con el equipo que sea. Hay que leer bien el juego, dependen de varios factores individuales y colectivos, es importante darle un ‘plus’ que nos permita conseguir la victoria”.



Analizando a los arbitrajes que han tenido en la Copa con respecto a lo que viven en la Liga, Jarlan expresó que “no me gusta hablar mucho de los arbitrajes, pero el fútbol de los árbitros internacionales deja jugar con mucho roce y nosotros nos hemos acostumbrado a que en Colombia se frene mucho, es algo que se habla desde hace tiempo y se debe revisar el tema”.



Finalmente, destacó su presente y lo que implica competir en este torneo continental. “Siempre es especial jugar un torneo internacional, es una buena vitrina para soñar con la Selección Colombia, el tener un mayor prestigio y es un reto para afrontarlo de la mejor manera”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8