Diego Arias: ‘El carácter que formen determinará su nivel en Copa’

Diego Arias es uno de los jugadores recordado por la afición de Nacional en ese título de Libertadores en el 2016. Su desempeño en la mitad de la cancha le hizo fundamental en ese esquema recordado al mando de Reinaldo Rueda.



El ‘caballito’ habló con Futbolred, previo al juego de Nacional contra Nacional de Uruguay en la cuarta jornada de la Conmebol Libertadores.



¿Cómo analiza la nómina de Nacional en lo que va de Libertadores?

​

Nacional tiene buena nomina, con buena calidad individual. Pero estoy absolutamente seguro que un equipo no logra su mejor nivel por tener jugadores individualmente capacitados. Ese nuevo ser que emerge luego de las interacciones de esos jugadores, el momento del club, la manera de entrenar y gestionar los seres humanos. Hay buen plantel pero está en construcción para identificar su manera de jugar, sentir el juego. El carácter del plantel se está formando, ese proceso determinará qué tan competitivos pueden ser en la Copa.



¿El proceso de Guimaraes está para avanzar de fase en Libertadores?



Nacional tiene la capacidad para poder avanzar, no le sobra mucho porque en Copa los márgenes son muy pequeños, podría avanzar, puede mejorar mucho. Si se alcanza a consolidar con buenos resultados, daría confianza para elevar su nivel para llegar lejos.



¿Cuál cree que es la principal falencia de Nacional desde un esquema o posición especifica?



Los análisis individuales ni de una zona se alejan de la naturaleza del juego, Nacional como equipo no solo en sus jugadores, en la manera como se entrena y se dirige. Debe constituir una manera de jugar en la que todos se guíen, eso está en proceso, es la principal oportunidad para mejorar.



¿Sorprendió la eliminación de Nacional contra Equidad por el proceso que llevan con Alexis?



No, creo que ese tipo de definiciones a dos juegos a veces se condicionan mucho por un gol que haga el tipo del rival, que especulan. Equidad se defiende bien, cuando se va adelante en el marcador, el juego se pone en la forma que les conviene y entrenan, de acuerdo a las características de sus jugadores.



Nacional en Medellín estuvo bien en muchos momentos, esa jugada que da en el palo que luego Castro no convierte, la opción es demasiado clara y el juego estaba inclinado a Nacional. El penal la verdad no entiendo cuál es el criterio para pitar esa jugada, el partido se complica y a Equidad se le pone el juego a su conveniencia. Nacional no fue superado por Equidad, intentó ir más al arco contrario, pero los errores y la firmeza en otras fases le pasó factura. Eso les puede ayudar para fortalecerse y aprender de esas fallas.



Nacional recibirá a Nacional de Uruguay este miércoles desde las 9:00 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas.



Sergio Cortés

Redacción Futbolred

@Seracoca_95