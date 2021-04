Atlético Nacional y otro ‘pagaré’ pendiente contra Libertad 

Aunque los tiempos son diferentes y las nóminas de Atlético Nacional y Libertad de Paraguay no son las mismas del 2019, en los verdolagas hay un aroma de revancha, luego que el cuadro guramelo lo eliminó en la tercera fase del 2019. En aquella ocasión, Libertad ganó en la ida en Asunción, mientras que en el Atanasio ganó Nacional 1-0. En la tanda de penales, los paraguayos fueron más precisos y ganaron 4-5.



Este miércoles, los colombianos tendrán la posibilidad de desquitarse frente al mismo rival y en la misma instancia.

"El clima que hemos construido en el grupo es muy bueno y eso se contagia en el juego y los resultados. El hincha de Nacional lo percibe y es muy bueno para lo que vamos a afrontar de ahora en adelante. Los partidos son de 95, 98 minutos y vale lo mismo un gol al minuto 1 que al 98. Hemos podido vencer frente a equipos con bloques bajos. A veces podemos ser más claros, encontrar mayor movilidad, pero debemos aplicar nuestro estilo de juego independientemente del rival", destacó Alexandre Guimarães en conferencia de prensa.



Otras de las coincidencias sobre aquella serie, es que en el equipo colombiano su técnico era extranjero, precisamente brasileño, en 2019 Paulo Autuori y ahora, Alexandre Guimarães.



“Son situaciones diferentes, no me gusta hablar de lo que pasó antes, porque no estuve allí para identificar esos errores. El hecho de jugar en el estadio Defensores del Chaco es buenísimo porque conocemos la cancha, los alrededores y en los juegos que estuve observando de ellos, su actuación es diferente a la que tienen en su estadio (Nicolás Leoz), le estamos dando toda la información a nuestros jugadores para que estén preparados”, indicó el técnico verdolaga.



Finalmente, señaló que "teníamos que entrar al mes de marzo con un trabajo físico, técnico y táctico que nos diera el peso necesario para tomar las decisiones que debemos tener en el campo. Serían alrededor de 80 sesiones de trabajo, distribuidas teniendo en cuenta la cantidad de partidos disputados".

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8