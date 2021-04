¿Qué tanto pasó en la jornada 17? Vea lo bueno, lo malo y lo feo

Este martes finalizó una fecha que quedó en deuda, pues tuvo baja productividad de gol. Veníamos de una jornada en la que se anotaron 26 goles y en ocasión apenas se registraron 12 tantos. Tres partidos en cero terminaron en cero y tres equipos que ganaron por la mínima. Solo dos locales hicieron respetar su casa y tres equipos superaron la barrera de 30 puntos. ¿El descenso? ese está más parejo que nunca y ¡quedan solo dos fechas!

Lo bueno

​

Atlético Nacional y Santa Fe: ganaron con solvencia y anticiparon su clasificación a los cuartos de final. Los verdolagas golearon (3-0) a Envigado, mientras que los cardenales lo hicieron, por el mismo marcador, en su visita a Alianza Petrolera. Son los punteros el campeonato con 31 puntos y 30, respectivamente.



La Equidad: fue otro que hizo la tarea y puso un pie en la siguiente fase. Se aprovechó del América de Cali y lo venció (0-1) en su propio patio, todo esto antes de tener su fecha de descanso. Los aseguradores reaparecerán en la última jornada frente a Santa Fe, para definir la ubicación entre los ocho.



Jaguares: los felinos ganaron en el Palogrande y siguen dando la pelea por entrar a los ocho. Remontaron casi sobre el final y en menos de cinco minutos. Ahora se ubican en la casilla 10, a dos puntos del octavo. El próximo partido será con América, en un duelo directo que ninguno quiere perder.



Deportivo Pereira: jugaba con la presión y la necesidad de sumar, para salir del último lugar en el descenso. El matecaña lo consiguió: venció por la mínima al Medellín y por diferencia de gol, al menos a falta de dos fechas, está salvando la categoría.



Patriotas: consiguió ganar de visita y consiguió salir de las últimas posiciones. Lo hizo nada más y nada menos que frente al Atlético Bucaramanga, a uno de los que estaba en plena lucha por acceder a los ocho. El equipo boyacense lo sorprendió y complicó sus aspiraciones.



Atlético Bucaramanga: no ganó pero sí protagonizó una de las postales de la jornada, que muchos internautas aplaudieron. Se trató de un gesto simbólico en medio de los himnos, celebrando el día mundial del autismo. Un acto que lideró el capitán, Andrés Felipe ‘Pecoso’ Correa, inspirado en su hijo menor que tiene este diagnóstico.



Lo malo

​

Tres partidos terminaron sin goles, uno de ellos prometía grandes emociones. Millonarios y Tolima buscaban un triunfo que los acercara aún más a los cuartos de final, pero ninguno lo consiguió y repartieron honores en ‘El Campín’. El otro duelo que terminó en ceros fue el compromiso entre Boyacá Chicó y Deportivo Pasto, resultado que no le sirvió a ninguno de los dos.



América de Cali: los bicampeones del fútbol colombiano perdieron y pusieron en riesgo su ubicación en los ocho. Sin embargo, gracias al triunfo del Pereira, mantuvieron la octava posición. La hinchada no está nada satisfecha con lo hecho por Juan Cruz Real y sus hombres, y ahora las cuentas que hacen son sumar seis de seis.



Independiente Medellín: el descanso pareció afectarles y se perdieron de la oportunidad de entrar a los ocho, sacando al América. Cayeron por la mínima en Pereira, sin su entrenador quien tuvo que ver el partido por televisión. Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez se recupera del covid-19. Sus hombres dejaron un sinsabor pues no perdían hace diez fechas. Quedó noveno en la tabla, igualado en puntos con América. Con Alianza Petrolera y Once Caldas tendrá que buscar su clasificación.



Alianza Petrolera: nada que levanta cabeza el equipo de Barrancabermeja. No consigue ganar y sigue colero de la tabla con 4 puntos (todos empates). Ha recibido 24 goles en nueve jornadas. Ahora será juez de DIM, en la penúltima fecha.



Lo feo

​

Una vez más los ‘malos hinchas’ arremetieron contra un equipo de la liga. Esta vez el afectado fue Patriotas, cuyo bus fue atacado cuando salía de Tunja para jugar en Bucaramanga. “Nos emboscaron, nos atravesaron motos en la vía, salieron encapuchados, lanzaron piedras y pintura al bus”, publicó el equipo boyacense que además habló de vidrios rotos. Por fortuna el incidente no dejó lesionados y el equipo regresó con 3 puntos.