No levantó cabeza, Nacional perdió 0-2 con Argentinos Juniors

Atlético Nacional cayó 0-2 con Argentinos Juniors, por la tercera fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021, el conjunto dirigido por Gabriel Milito sigue en un gran momento y sin sufrir mucho en el trámite, logró llevarse un triunfo que lo asegura con ventaja en la cima de este grupo. Gabriel Ávalos anotó un doblete en su país y sigue en una muy buena racha goleadora.



Los primeros minutos de juego fueron muy friccionados, donde ambos equipos salieron a proponer, pero con el exceso de ímpetu, derivó en que la pierna fuerte tomara protagonismo. Nacional le costaba imponer su estilo, mientras que Argentinos esperaba y contraatacaba. Al minuto 16, Jefferson Duque tuvo el primero, pero el arquero Lucas Chaves logró evitar el peligro.



Sobre el minuto 18, una mala salida de Nacional por el sector izquierdo, la recuperó Kevin Mac Allister, quien filtró la pelota a Jonathan Gómez, el ex Santa Fe remató a puerta, pero la esférica rebotó en Geisson Perea, en el corazón del área y luego de un enganche que eludió a Emmanuel Olivera, el paraguayo Gabriel Ávalos abrió el marcador para Argentinos Juniors, quienes parcialmente se ubicaban con puntaje ideal en el grupo F de la Copa Libertadores.



Tras el gol, Nacional buscó cómo llegar al arco contrario, pero no era fluido en su juego, ni por el centro, ni por izquierda, tampoco por derecha, lograba la claridad en la ofensiva. Mientras que el ‘bicho’ le bajó el ritmo a su manera de afrontar el partido.



Al minuto 33, Baldomero Perlaza pudo anotar, pero la pelota se perdió por la izquierda, Argentinos respondió con remates de Miguel Torren, Jonathan Sandoval y Gabriel Hauche, pero no fue preciso. Sobre el 42, Andrés Andrade fue derribado en el área, pero el árbitro venezolano Jesús Valenzuela no determinó que hubiese sido falta. Antes del descanso, Jarlan Barrera aprovechó un pase en profundidad, pero no logró definir con comodidad.



En la etapa complementaria, los verdolagas intentaban llegar por ambas bandas el arco rival, los argentinos cortaban el juego y se tomaban con calma el desarrollo del partido. Al minuto 17, un desborde de Jonathan Gómez por izquierda filtró la pelota a Elías Gómez, quien mandó el esférico por encima del arco verde. Al minuto 25, Emmanuel Olivera fue expulsado tras una falta sobre Gabriel Florentin cerca del centro del campo, quedándose Nacional con 10 jugadores.



Aunque Nacional lo intentó, no pudo concretar y al minuto 35, Argentinos Juniors amplió el marcador nuevamente por Gabriel Ávalos, quien cazó un rebote que Aldair Quintana dejó en el centro del área, luego que el conjunto de la Paternal haya desbordado por izquierda y que Gabriel Hauche rematara con dificultad sobre el sector derecho del área. En tiempo de descuento, Jonatan Álvez se estrelló con el arquero Chaves, quien terminó siendo atendido por el cuerpo médico, luego el juez dio por terminado el partido.



Al final, el conjunto colombiano no logró mejorar en su funcionamiento y fue superado por un serio Argentinos, quienes aceleraron cuando necesitaron irse en ventaja, luego con pierna fuerte y solidez defensiva, supo administrar el partido.



En la próxima fecha, Atlético Nacional enfrentará a Nacional de Uruguay, mientras que Argentinos Juniors recibirá en el estadio Diego Armando Maradona a Universidad Católica de Chile.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8