Arzuaga: ‘si Junior depende de Teo, que le renueven por 10 años’

Martín Arzuaga fue de los delanteros representativos de Junior en los últimos años, estuvo presente en el duelo más reciente del ‘tiburón’ ante la ‘banda cruzada’ en copa. Desde la influencia de Teófilo Gutiérrez, hasta el recuerdo de ese duelo en el Monumental. El ‘torito’ de Becerril habló con Futbolred y añadió sobre el juego de esta noche ante River Plate.



¿cómo fueron esos cruces de Junior ante River en 2005?



El partido que jugamos acá lo perdimos, en los dos juegos mostramos un equipo sólido a pesar de haber perdido, con buen juego y articulación de balón, con contragolpe. Ibamos a todas las plazas a jugar de tú a tu.



¿Qué recuerdo tiene de ese River y sus jugadores?



Tuve la oportunidad de cambiar camiseta con Mascherano, él me la pidió. Para mí es motivo de orgullo. En el desarrollo de los partidos tuvimos una labor destacada en lo colectivo e individual. Era un River de muchas figuras a nivel mundial. Nosotros estábamos dando los primeros peldaños y jugamos con jerarquía y dejando el nombre de Junior en lo alto. Mostramos grandes cualidades, en lo táctico. Nos dejaron de pitar un penal en esa época.



¿Favorece a Junior que no haya público? ¿cómo era la atmósfera del Monumental?



Ese día no estaba lleno, pero pesa. Todo transcurría a favor de ellos. Junior tiene más jerarquía ahora, es un equipo construido para pelear en Colombia y en la Libertadores, con un nivel alto en lo económico y a los jugadores, más que la de 2005. Lo que le pagan al utilero de hoy, le pagaban a un jugador de esa época.



River ahoga, hace presión alta, pero deja espacios en la parte de atrás y Junior tiene los jugadores para contrarrestar ese fútbol, con jugadores como Pajoy, ‘cariaco’, Hinestroza y un goleador como Borja que pueden aprovechar los espacios. Hay que ser osados, con un buen planteamiento, no se nos puede ir olvidar ir a atacar. Junior no puede ir a esperar a River porque lo van a asfixiar.



¿Qué pierde Junior sin Teófilo en este tipo de duelos?



Independiente de que esté o no, Junior tiene jugadores de jerarquía. Tiene dos hombres que han ganado Libertadores, hoy no está uno. Hay 30 jugadores más, no pueden depender de Teo. Si dependen de él, que le renueven 10 años. Él es un eslabón en el Junior, es una estrella, pero hay jugadores que deben asumir ese rol.



Teo es fundamental, pero no podemos dejarle todo el peso a él. Ahí debe aparecer la capacidad del técnico para poner un hombre que pueda darle algo parecido o algo mejor.



¿En dónde estará la clave para que Junior saque un buen resultado? Teniendo en cuenta el desgaste físico que ha hecho recientemente.



River también viene de desgaste, viene de Brasil y jugó contra San Lorenzo, viene anímicamente disminuido. Junior llega con el plus de haber ganado con contundencia el domingo. Pasa más por el planteamiento y la inteligencia de juego por parte de los jugadores y del técnico. La dinámica será fundamental igual.