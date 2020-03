Ricaurte y el desafío de la Bombonera: ‘voy con la ilusión de sumar’

Uno de los ejemplos a seguir en la carrera de Andrés Ricaurte es Juan Román Riquelme, cuando comenzaba su carrera deportiva, el ‘10’ poderoso quería emularlo en la pausa, esa velocidad mental y practicidad para jugar, conducir a su equipo y manejar los hilos del partido. A punto de jugar en la casa de Román, como lo es la Bombonera, Ricaurte controla sus emociones y se concentra en escribir su propia historia cuando Independiente Medellín visite a Boca Juniors en la segunda fecha del grupo H en la Copa Libertadores 2020.

“Voy a representar a Medellín, con la ilusión de sumar de a tres, espero que podamos hacer un gran partido. Debemos enfrentar a Boca con personalidad, yendo a proponer, evitando que ellos generen fútbol y usen sus virtudes, tratando de potenciar lo nuestro”, expresó el volante y capitán del conjunto antioqueño.



Sobre si se va a cruzar alguna palabra o saludar a Juan Román Riquelme, Ricaurte aclaró que “no sé si me lo vaya a encontrar a Román (Riquelme) yo voy a jugar un partido de fútbol, si me lo encuentro muy bueno sería, pero yo voy a jugar, no a pasear”.



En cuanto a cómo se imagina ese juego contra los argentinos, Andrés detalló que “seguramente va a ser un partido complicado, pero debemos estar muy concentrados, imponer nuestras condiciones y tratar de ganar el partido”.



De la Bombonera, Ricaurte comentó que “es una linda oportunidad de visitar uno de los estadios más representativos, queremos ir a jugar de tú a tú, mostrar nuestras condiciones y traernos un gran resultado, ojalá sea un triunfo. La presión la queremos poner a nuestro favor, el jugador colombiano tiene muchas capacidades y es un lindo lugar para demostrarlo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Twitter: @juanchoserran8