No es un rival de poca monta: así es el Gremio que enfrentará América

Gremio de Portalegre es respetado como uno de los equipos grandes de Brasil, por su historial y composición de la plantilla, en la que aparecen cuatro jugadores de selección nacional (Sub 23 y mayores). De hecho, su afición es considerada la quinta más numerosa del país.



Sin temor a equivocaciones, es el gran favorito en el Grupo E de la Copa Libertadores, que comparte con América de Cali, Universidad Católica y su rival de plaza, el Internacional, de Portoalegre.



Aquí se sabe que es un equipo fuerte, de fútbol moderno y que controla bien la pelota. Sin embargo, Futbolred contactó a Eduardo Moura, periodista de globoesporte, que llegó a Cali con el equipo gaúcho, para que nos entregara información más detallada del conjunto que dirige Renato Portaluppi.

Eduardo Moura, periodista de globoesporte. Foto: Archivo particular

Sobre el juego que implementa Gremio, dijo que “es un equipo que está buscando su mejor forma este año, pero tiene muchos jugadores de calidad, algunos que ya pasaron por la selección brasileña, en el caso de Everton, Matheus Enrique, cambió un poquito este forma de juego, porque cambió por tres futbolistas en el medio como Lucas Silva, Maicon y Matheus Enrique, es un equipo ofensivo que le gusta atacar, le gusta tener la posesión de la pelota y creo que puede salir de acá con un buen resultado, pero no estoy tan confiado, es un partido difícil, pero tiene opciones de salir con los tres puntos”.



El sábado, por el torneo Gaúcho, adelantó el horario del partido que le ganó 3-0 a Juventude, mostrando una buena cara y algunas variantes. No estuvieron Everton, Matheus, por lesiones de tobillo, y reservó a Victor Ferraz para que jugara el vallecaucano Luis Manuel Orejuela como lateral derecho.



Entre las desventajas que podría tener es que inició hace poco tiempo la pretemporada, por lo que apenas está tomando su forma física. Creo que no es tan rápido en la parte de atrás, sobre todo para regresar, porque los tres volantes no son tan veloces. Por ahí se puede hablar de una debilidad”, agregó Moura.



Sobre Renato Gaúcho, manifiesta que “es un DT de pergaminos en Brasil, pero los dos últimos años no fueron tan buenos, cuando llegó en 2016 fue campeón en tres meses, en 2017 fue el mejor de América; en 2018 salió campeón del torneo Gaúcho, pero no fue tan competitivo. El año pasado llegó a semifinales de la Libertadores, pero no se veía que Gremio pudiera ser campeón, como sí ocurrió con Flamengo. Él es el ídolo máximo del club, tiene una estatua en el Arena, entonces todos están confiados en su labor”.



El esquema tradicional que maneja es el 4-3-3, aunque el año pasado utilizó un 4-2-3-1. “Como ahora no tiene un medio ofensivo claro, porque Thiago Neves está empezando todavía y Jean Pyerre presenta una molestia desde septiembre del año pasado. Como no tiene un armador por eso juega con tres volantes aparentes de marca, pero que saben crear, como Lucas Silva, Maicon y Matheus Henrique”, dice Moura.



Sobre otro factor que podría aprovechar América, adujo que “hay muchos cambios este año, como el caso de los dos laterales, Geromel, que está volviendo y apenas ha jugado un partido, pero es un zaguerazo, tal vez por las bandas podría ser”.



Para Moura, América y Universidad Católica también pueden sacarle rédito al hecho de que en el grupo se hayan encontrado dos rivales de la misma ciudad, que tienen una fuerte rivalidad como Gremio e Internacional: “puede ser una ventaja, porque Gremio e Inter se van a dar duro en los clásicos, los primeros de la historia en la Libertadores, nunca habían jugado aquí, y allí se puede pensar en una proyección de la llave, porque los clásicos se empatan mucho”.



El comunicador agregó que “esperamos una cuota alta de jerarquía, pero Gremio solo tuvo un partido que jugó bien y fue el último clásico, que ganó en cancha de Inter, no jugó tan bien, pero lo eliminó del Gauchao, vemos una buena imagen de Gremio, pero no está todavía en lo que le hemos visto en los años recientes”.



Otra referencia es que le gusta tener la pelota y dos de los atacantes son muy rápidos por las bandas, “Everton, que por izquierda cuenta con buen drible y es finalizador. Allison, que va por derecha, es un poco más creativo, no tan agudo; mientras que Diego Souza es un pivote clásico, nueve, usa muy bien el cuerpo para asegurar a los defensas, con muy buen juego aéreo, algo que le puede costar mucho al América en los balones de costado”.



De igual forma, dio su opinión sobre el América: “Por la tradición y por la hinchada tenemos un concepto alto, no miramos tanto los partidos de los últimos años porque no estuvo en las competencias internacionales, pero es muy importante lo que ha conquistado, hablé con Gaucho, auxiliar de Alexandre Guimaraes, en el clásico intentó hasta el final y lo logró. Tal vez las ausencias se notan, pero tiene otros que vuelven, de pronto Adrián Ramos, por jerarquía, le puede hacer mucha falta; aunque hay jugadores que pueden darle mucho, el ambiente, después de 11 años sin jugar, con estadio lleno y la afición pueden pesar”.



Finalmente, dedicó un espacio al guardameta Vanderlei, asegurando que “lo principal es que no juega tanto con los pies, si lo presionan. Es un buen arquero bajo los tres palos, muy alto para los balones aéreos, pero no juega tanto con los pies y si lo presionan se pueden lograr algunas cosas”.



Este martes en la tarde el conjunto de Portoalegre realizó un entrenamiento de fútbol este martes, pero si no ocurre nada extraordinario formaría de la siguiente forma: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz, Caio, Henrique (Cortez); Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique; Alisson, Everton y Diego Souza.



Del combinado nacional Sub 23 están: Caio Henrique, Matheus Henrique –de la Preolímpica y que también fue llamado a la de mayores– y Pepe, mientras que Everton ha tenido también presencia en la superior.



El plantel que está en Cali es el siguiente:



Arqueros: Julio César, Paulo Victor y Vanderlei.



Laterales: Bruno Cortez, Caio Henrique, Luis Manuel Orejuela y Victor Ferraz.



Defensas: David Braz, Paulo Miranda, Geromel y Rodrigues.



Volantes: Darlan, Lucas Silva, Maicon, Patrick, Thaciano, Lucas Araujo, Matheus Henrique, Thiago Neves.



Atacantes: Diego Souza, Alisson, Everton, Luciano y Pepe.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces