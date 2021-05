América: A derrotar a Mineiro o despedirse de la Copa Libertadores

Si gana, seguirá con vida. Si pierde, quedará eliminado, pese a que por delante le quedan dos partidos más en el calendario. Este es el presente del América de Cali, colero del Grupo H de la Copa Libertadores 2021 con apenas 1 punto en tres presentaciones, cuando recibe este jueves (7:00 p.m.) a Atlético Mineiro en el Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.



Es una de las peores campañas del equipo escarlata en todas sus presentaciones en el certamen, que solo podrá enmendar si saca los tres puntos ante los brasileños y consigue el mismo botín en los dos compromisos que le faltan, si es que Cerro Porteño no se le atraviesa en el camino.





Con la dirección técnica de Jersson González en condición de encargado, el elenco vallecaucano tendrá que quitarse de encima ese bloqueo que no le permite anotar en los arcos contrarios, factor que se confirmó en su última salida ante Deportivo La Guaira, rival al que dominó, pero no fue capaz de conseguir al menos un gol que lo dejara en mejor posición.



El plantel que se desplazó a Barranquilla es encabezado por el delantero Adrián Ramos, quien esta semana no ha tenido ningún inconveniente físico, al igual que Duván Vergara, ausente en Venezuela por una molestia en el tobillo. De Vergara se espera que levante su nivel futbolístico, venido a menos hace varios partidos.



El chileno Rodrigo Ureña y Jeisson Lucumí no hacen parte de la lista de viajeros por lesiones musculares, sumándose al defensor central Marlon Torres, que tendrá dos semanas más de incapacidad.



Para hacer volumen de ataque se confía en que Santiago Moreno, Luis Sánchez, Yesus Cabrera, Aldaír Rodríguez y Guillermo Murillo estén iluminados ante la defensa visitante.



Para Jersson González ha sido traumático realizar los entrenamientos habituales en campo, debido a los bloqueos en la entrada y salida a Jamundí, donde se encuentra la sede de Cascajal, por lo que los trabajos se han cumplido de forma virtual.



De Mineiro se ha analizado suficientemente su poder ofensivo, que mejoró después de la irrupción de Hulk, quien no era titular y precisamente marcó los dos tantos de la victoria de los albinegros sobre los rojos en Belo Horizonte.



Ante la incapacidad de Marlon Torres, en la dupla de centrales estarían Pablo Ortiz y Kevin Andrade, aunque de nuevo la duda estará por el costado izquierdo, porque Daniel Quiñones podría aparecer por Héctor Quiñones. La otra es si se mantiene como titular en misión de contención o Luis Alejandro Paz recupera su puesto.



El lateral derecho Cristian Arrieta dijo que “la obligación es ganar, sea como sea, tres puntos para ir por ese segundo puesto que nos clasifique a la segunda ronda”.



Sobre lo que tienen analizado de Atlético Mineiro señaló que “sabemos de sus falencias, el ‘profe’ Jersson ha investigado sobre eso, los videos y lo que vivimos en Brasil, ojalá podamos hacer un partido perfecto. Hay que mantener el orden y atacarlos por las bandas, eso es lo que vamos a hacer en Barranquilla”.



Atlético Mineiro es primero de la llave con 7 puntos, Cerro Porteño es segundo con 4 y La Guaira, tercero, con 3.



Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)



Hora: 7:00 p.m. (de Colombia)



Transmite: ESPN



Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay)



Probables formaciones:



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera Santiago Moreno, Duván Vergara; Adrián Ramos.



D.T. (e): Jersson González.



Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso, Guilherme Arana; Marrony (Dodó), Tché Tché, Ignacio Fernández, Keno; Jefferson Savarino, Hulk.



D.T.: Cuca.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces