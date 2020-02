¡De infarto para América! Definido grupo de la muerte en Libertadores

Terminó el partido entre Internacional y Tolima, que quedó por 1-0 a favor de los brasileños, club que ahora integrará el grupo de la muerte, el E, en la Copa Libertadores.



América de Cali ya conoce su último rival en la ronda de grupos y será el durísimo club brasileño. Además, estarán Gremio y Universidad Católica de Chile.

Calendario América:

América vs. Gremio, 3 de marzo



U. Católica vs. América, 10 de marzo



Internacional vs. América, 18 de marzo



América vs. U Católica, 9 de abril



América vs. Internacional, 22 de abril



Gremio vs. América, 8 de mayo