América de local en Copa Libertadores: 15 años de desastrosos números

Por un lado, la fría matemática dice que América de Cali aún no está descartado para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, pero la realidad es que su funcionamiento futbolístico muestra una tendencia distinta, soportado en la desmejoría que presenta después de la aparición de la emergencia sanitaria por el covid-19.



Para nadie es un secreto que la llegada de Juan Cruz Real no era vista con buenos ojos por parte de la afición, que recriminó sus flojos antecedentes en los equipos que dirigió con anterioridad. Aun así, con el argumento de la difícil situación económica de la institución, hace 45 días asumió el duro compromiso, que hasta el momento no le deja buenos augurios.

Por lo menos así se sustenta en condición de local, ya que hasta ahora sigue con saldo en rojo: no pudo vencer a Universidad Católica (1-1) ni a Internacional (0-0), sumado a que con Alexandre Guimaraes también cayó con Gremio (0-2) antes de la pandemia, completando 15 años sin poder triunfar en el Estadio Pascual Guerrero.



De esa forma se amplió una escalofriante estadística: La última vez que América salió airoso en el certamen continental fue el 10 de marzo de 2005, bajo la dirección de técnica de José Alberto Suárez, 3-1 sobre Atlético de Paranaense, de Brasil, goles de Leonardo Mina Polo, Néstor Salazar y David Ferreira, mientras que Vladimir Marín descontó por los brasileños. Ambos integraban el Grupo 1 y Paranaense llegó hasta la final, aunque la perdió con Sao Paulo.



En 2009, con la orientación de Diego Umaña, América conformó el Grupo 4 junto a Medellín, Sao Paulo y Defensor Sporting. Con los brasileños cayó 1-3 en el Pascual Guerrero, igualó 1-1 con el DIM y 0-0 frente a los uruguayos.



Esa había sido la última actuación escarlata en Libertadores, eliminado, camino que podría cambiar solo si golea el 22 de octubre a Gremio en Porto Alegre y Universidad Católica hace lo propio ante Internacional en Santiago, algo que no parece sencillo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces