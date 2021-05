¿Bucaramanga o Bolivia?: América busca sede en la Copa Libertadores

La Conmebol programó para el miércoles 19 de mayo (9:00 p.m.) en el Estadio Alfonso López el partido de la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores entre América de Cali y Deportivo La Guaira, de Venezuela, luego de los hechos ocurridos en Barranquilla.



Sin embargo, Pedro Carrillo, gerente del Inder Santander, entidad que administra el escenario, le dijo a FUTBOLRED que por el lado del escenario no hay inconveniente, pero todo dependerá de la respuesta de las autoridades municipales de Bucaramanga.

“Nosotros prestamos el estadio sin problema, pero hay que mirar lo que diga el Consejo de Seguridad Local, ya que tenemos mucha ocupación de UCI, por eso no se han vuelto a programar partidos acá”, dijo Carrillo.



De todas maneras, el funcionario señaló que “habría que esperar qué dice el Consejo de Seguridad en la reunión del martes en la tarde, nosotros prestamos el estadio, pero lo que tiene que ver con seguridad es con el Secretario del Interior de Bucaramanga”.



No obstante, teniendo en cuenta que hay puente festivo y ante la cercanía del partido, por todas esas condiciones podría quedar cancelada la opción de la capital santandereana, ya que ese mismo día los dos equipos deben estar en la sede.



Tampoco puede olvidarse que quienes protestan en el paro nacional han repetido en diversas ocasiones que el fútbol debe parar, y por ello cometieron los desmanes que trascendieron a nivel internacional en los juegos Junior vs. River Plate y América vs. Atlético Mineiro.



Sobre este tema, el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango, quien tiene cercanía con Tulio Gómez, publicó en su cuenta de twitter que el compromiso se disputará en Santa Cruz de la Sierra, ciudad boliviana cuyo clima se asemeja al de Cali. El árbitro asignado para este compromiso es el argentino Darío Herrera.



América es colero de la llave con apenas 1 punto de 12 disputados -prácticamente eliminado, como lo reconoció el mismo técnico encargado, Jersson González, ya que Atlético Mineiro suma 10 unidades y Cerro Porteño 7- y tendrá que ganar los dos partidos que le restan para buscar un tiquete a la Copa Suramericana.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces