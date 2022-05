Dura denuncia de Always Ready por el arbitraje y lo dicho por Bermúdez

Always Ready perdió en condición de local ante Boca Juniors y se complicó en sus aspiraciones a clasificar a la siguiente ronda. Aunque el grupo de la Copa Libertadores está muy emparejado, los bolivianos suman cuatro unidades en el fondo del grupo que comparten con los argentinos, Corinthians y Deportivo Cali.

Sobre los 37 minutos de la primera mitad, Arnaldo Giménez, portero del Always Ready se arrojó al suelo para robar una pelota de los pies de Eduardo Salvio. El golero aseguró la pelota, pero no contaba que el central del partido fuera a decretar una insólita pena máxima que no se entiende de dónde sacó esa decisión. Salvio, afortunado, logró abrir el marcador que fue suficiente para quedarse con el triunfo.

Durante la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores y Copa Conmebol Sudamericana no hay video asistencia arbitral, por lo cual, las acciones polémicas no tienen ninguna revisión VAR. Algo que debe cambiar para las próximas ediciones, pues, aunque se demoren muchísimo en tomar las decisiones tras consultar la tecnología, estos capítulos demuestran que es más que necesario.

Tras el final del partido, de acuerdo con información del Diario Olé, Jorge Bermúdez, ex defensor central colombiano con una larga trayectoria en Boca Juniors como jugador, y ahora con su experiencia en el Consejo de fútbol del club, desató aún más la polémica diciendo, ‘en cada partido que juega Boca, le regalamos un presente al cuerpo arbitral. Es normal. Me causa risa lo que se está instalando'.

En Blog Deportivo de Blu Radio, sostuvieron una conversación con Óscar Barrenechea, dirigente de Always Ready sobre los hechos, y sobre lo dicho por Jorge Bermúdez.

Barrenechea mantuvo, ‘antes del inicio del partido, la Policía nos informa que dirigentes de Boca fueron al camerino de árbitros con cuatro bolsas con presuntos presentes para la terna arbitral’. Agregó, ‘informamos a las autoridades de Conmebol, en ese momento ya estábamos en competición. Aproximadamente al minuto 30’ hay el polémico cobro de penal. Había cuatro bolsas escondidas debajo del catering de la terna arbitral, nosotros evaluamos y habían ya dos vacías y dos con regalos’.

Es una completa vergüenza lo vivido en Bolivia que protagonizó Boca Juniors con sus directivos, se debe revisar lo sucedido en la Conmebol por un penal inexistente. ‘No hay una sola persona que no tenga esa perspectiva de que no era penal’, agregó, ‘ponen susceptibles, porque se pita una falta que no existe’.

También dijo que es habitual que los árbitros favorezcan a estos clubes llamados grandes del continente, ‘no vamos a ir en búsqueda con falsos argumentos a quitar los puntos, pero sí queremos sentar precedente, porque sí hay preferencia con los llamados clubes grandes’.

Aunque en el anterior testimonio mantuvo que no buscarán los puntos, fue claro que debe haber sanciones, ‘queremos sentar un precedente y que haya sanciones a que se de lugar, esto es una falta muy grave en el reglamento’.

Por último, en el dialogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Óscar Barrenechea tocó el tema de los testimonios de Jorge Bermúdez, ‘Bermúdez ignora el reglamento y no es una persona que pueda verter un criterio. El reglamento dice que es prohibido algún acercamiento’.