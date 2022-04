¡Cali va por un triunfo de altura! Visita a Always por la Libertadores

Deportivo Cali terminó su preparación para enfrentar de visitante a Always Ready de Bolivia, a las 9:00 de la noche de este jueves por la tercera jornada de la fase de grupos en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El conjunto azucarero espera conseguir un buen resultado que le permita mantenerse en la zona de clasificación a los octavos de final de la competencia continental.

Tras la derrota del pasado domingo contra Águilas Doradas de local en la liga colombiana, el equipo realizó los trabajos de recuperación física en la mañana del lunes y en la tarde realizaron su desplazamiento a territorio boliviano, donde arribaron a Santa Cruz de la Sierra después de las 2:00 de la madrugada del martes (hora de Colombia). El equipo descansó durante la mañana y en la tarde tuvieron su primera práctica en el Estadio Ramón Aguilera Costas, trabajando en el posicionamiento táctico del equipo.

El miércoles tuvieron su última práctica de campo haciendo énfasis en la parte táctica correspondiente al partido contra el conjunto albirrojo y en las primeras horas de este jueves hicieron el desplazamiento a la ciudad de La Paz. Se espera que el Cali solo tenga una variante a lo que fue el planteamiento inicial en el partido de la fecha 2 de la Libertadores contra Corinthians en Sao Paulo, por la ausencia del defensor Jorge Marsiglia, que no se encuentra disponible para el equipo por una situación física, aún no especificada por el club, por lo que no viajó con la expedición azucarera.

Antes del compromiso, el defensor Guillermo Burdisso, analizó al rival de turno: “estamos enfocados al 100% analizando al rival, para llegar lo mejor posible al partido. Always Ready demostró cuando fue a jugar contra Boca Juniors, que no solamente es un equipo que se hace fuerte en la altura, sino que tiene buen juego, jugadores de experiencia que han jugado a nivel nacional en selección y eso lo hace un equipo mucho más difícil. Tenemos que jugar nuestro partido y estando muy juntos como equipo vamos a poder hacer un buen juego”.

Luego el turno fue del mediocampista Jimmy Congo, que destacó los remates de media distancia del equipo del altiplano: “desde que llegamos hemos venido trabajando para lo que hemos visto del rival, la altura es un concepto muy importante para tenerlo en cuenta, sabemos que no es fácil y más nosotros que venimos de unas temperaturas muy altas. En cuanto a los futbolístico es un equipo que en la cancha se entiende muy bien, intenta rematar mucho de media distancia por el mismo tema de la altura y en mi posición, tengo el trabajo de contrarrestar eso y las asociaciones entre sus buenos jugadores”.

Datos previos

Always Ready y Deportivo Cali nunca se enfrentaron en competiciones CONMEBOL. El único equipo de Colombia que jugó ante Always Ready fue Millonarios en la CONMEBOL Sudamericana 2020 (1 victoria y 1 derrota).



Always Ready ganó tres de sus últimos cuatro partidos en casa en CONMEBOL Libertadores (3 victorias y 1 derrota), después de tres derrotas consecutivas como local en el torneo.



Desde abril de 2006, Deportivo Cali alterna un partido sin derrotas y un partido con derrota en CONMEBOL Libertadores (3 victorias, 5 empates y 9 derrotas). Para mantener la secuencia, los Azucareros no pueden perder ante Always Ready.



Cali en sus últimas tres visitas a Bolivia, enfrentó al Bolívar en el mismo Estadio Hernando Siles, dos por Copa Libertadores y una por Sudamericana:



La primera fue para la fase de grupos de la Libertadores del 2004, el 7 de abril, el triunfo fue para el conjunto local con resultado de 1-0 con anotación de José Alfredo Castillo. En la Libertadores del 2016 en la misma ronda el 3 de marzo, los bolivianos volvieron a ganar, pero con resultado de 5-0 con anotaciones de Rudy Cardozo, José Sánchez y triplete de Juan Carlos Arce, hoy en día en el Always Ready. El último fue por la Sudamericana en el 2018 en la segunda fase, Cali venció 1-2 con goles de Miguel Murillo y Nicolas Benedetti, el descuento fue de Juanmi Callejón.



Alineación probable

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, José Caldera, Christian Mafla; Enrique Camargo, Jimmy Congo, Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez; Ángelo Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.



Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera, Jorge Flores; Sergio Rodríguez, Gustavo Cristaldo, Alejandro Chumacero, Cristhian Árabe; Juan Carlos Arce, Marcos Riquelme. DT: Víctor Hugo Andrada.



Estadio: Hernando Siles.

Hora: 9:00 p.m.

T.V.: ESPN y Facebook Watch de la CONMEBOL Libertadores.

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15