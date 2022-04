Always Ready, con Torres y Blanco, dio el otro golpe en Libertadores

El equipo boliviano Always Ready, en el que ingresaron los colombianos Elkin Blanco y Gustavo Torres sobre los 83 minutos, superó por 2-0 en La Paz al brasileño Corinthians, que tuvo a Víctor Cantillo como suplente. Duelo que interesa al Deportivo Cali, que también dio un golpe sobre la mesa y ganó en su grupo a Boca Juniors.

El argentino Marcos Riquelme y el boliviano Rodrigo Ramallo sellaron este martes la victoria por 2-0 del Always Ready frente al Corinthians, en el grupo E de la Copa Libertadores. El triunfo del equipo boliviano lo pone, junto al Deportivo Cali, como líder de la zona que se completó con la victoria de este último por 2-0 ante el Boca Juniors.



La apertura de la cuenta llegó en el minuto 8 mediante un penalti bien ejecutado por Riquelme y aumentó Ramallo en el 46. Desde el comienzo del juego, el Corinthians sentó el dominio de las acciones en base a las proyecciones por los costados de William, por la izquierda, y Renato Augusto por la derecha.



Sin embargo, una falta en propia área del Timão contra Jorge Flores del Always Ready fue sancionada por el juez chileno Piero Maza y transformada en gol por el argentino Marcos Riquelme. El gol de los locales por vía del penalti terminó siendo en la primera parte la única ocasión de peligro a su favor, ya que después el Corinthians se transformó en dominador de las acciones.



La formación brasileña intentó por todos los medios conseguir la igualdad a través de incursiones en el área rival que casi siempre encontraron la oposición del arquero Arnaldo Giménez o de un defensa del Always Ready.



Tras el descanso, el entrenador Vítor Pereira mandó al campo a Maycon y a Róger Guedes para reforzar la proyección y la ofensiva del Corinthians. El balde de agua fría cayó apenas comenzó el segundo tiempo tras un pase filtrado de Riquelme al área y una fina definición del boliviano Rodrigo Ramallo para ampliar la diferencia a favor de los dirigidos por Eduardo Villegas. El segundo gol aturdió al Timão que, pese a no renunciar a ir al frente de ataque, encontró al Millonario boliviano mucho mejor parado en la cancha que en la primera parte.



En la próxima jornada, el Always Ready visitará al Boca Juniors, mientras que el Corinthians recibirá al Deportivo Cali.



EFE