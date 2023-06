Colombianos buscan octavos en Libertadores y Sudamericana: agenda

Llegó la hora de la verdad. Entre martes y jueves se desarrollará la última fecha de la fase de grupos en Libertadores y Sudamericana, jornada que decidirá el futuro de varios colombianos en la competencia. Nacional es el único clasificado por Colombia mientras que Tolima ya quedó sin chances.

FUTBOLRED lo agenda para una semana imperdible de Copa Libertadores y Sudamericana, en la que se definirán los últimos cupos a octavos de final de ambos torneos. Deportivo Pereira, Independiente Medellín, Santa Fe y Millonarios pelearán por ese lugar en la siguiente fase.



Conozca la agenda completa con fechas y horarios para ver lo partidos:

Martes, 27 de junio



5:00 pm | San Lorenzo (Rafael Pérez/Carlos Sánchez) vs Estudiantes de Mérida

Copa Sudamericana



5:00 pm | Paranaense (Luis Orejuela) vs Alianza Lima (Andrés Andrade/Pablo Sabbag)

Copa Libertadores



7:00 pm | Atlético Nacional vs Patronato

Copa Libertadores



7:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Sporting Cristal

Copa Libertadores



7:00 pm | Olimpia (Sergio Otalvaro) vs Melgar

Copa Libertadores



7:00 pm | River Plate (Miguel Borja) vs The Strongest (Michael Ortega)

Copa Libertadores



7:30 pm | Deportes Tolima vs Puerto Cabello

Copa Sudamericana





Miércoles, 28 de junio



5:00 pm | Internacional (Nicolás Hernández) vs Ind. Medellín

Copa Libertadores



5:00 pm | Club Nacional (Daniel Bocanegra) vs Metropolitanos

Copa Libertadores



7:00 pm | Guaraní (José Moya) vs Huracán

Copa Sudamericana



7:00 pm | Emelec (Bleiner Agrón) vs Danubio

Copa Sudamericana



7:30 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Liverpool

Copa Libertadores



9:00 pm | Santa Fe vs Goiás

Copa Sudamericana



Jueves, 30 de junio



5:00 pm| Newell´s (Willer Ditta/Yherson Mosquera/Fabián Ángel) vs Audax

Copa Sudamericana



5:00 pm | Santos (Daniel Ruiz/Stiven Mendoza) vs Blooming (José Luis Sinisterra)

Copa Sudamericana



5:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra) vs Monagas

Copa Libertadores



5:00 pm | Colo-Colo vs Deportivo Pereira

Copa Libertadores



7:00 pm | Defensa y Justicia (Edwin Mosquera) vs Millonarios

Copa Sudamericana



7:00 pm | LDU Quito vs César Vallejo (Ray Vanegas/Yorleys Mena)

Copa Sudamericana



7:00 pm | Barcelona vs Cerro Porteño (Rafael Carrascal)

Copa Libertadores



7:00 pm | Palmeiras (Eduard Atuesta) vs Bolívar

Copa Libertadores