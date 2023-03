Semana de buen fútbol: partidazos en Champions, Libertadores y más

Inicia una semana cargada de buenos partidos en torneos europeos de Champions y Europa League, que definirán clasificados a cuartos de final, pero también, decisiva en Copa Libertadores, pues se conocerán los últimos clasificados a fase de grupos. Colombia estará muy atenta con DIM y Millonarios.



Además de Rafael Santos Borré y Juan Guillermo Cuadrado, que competirán en los torneos europeos, también tendrán actividad los colombianos en Rusia. Agéndese con día y hora para ver estos partidazos.

Martes, 14 de marzo

3:00 pm | Manchester City vs RB Leipzig

Champions League - Octavos vuelta



3:00 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Inter

Champions League - Octavos vuelta

Miércoles, 15 de marzo

7:00 am | Ajmat vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Copa de Rusia



9:30 am | Krylia Sovetov vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Copa de Rusia



12:00 pm | Zenit (Cassierra/Barrios, lesionado) vs Dinamo Moscú

Copa de Rusia



3:00 pm | Real Madrid vs Liverpool (Luis Díaz, lesionado)

Champions League - Octavos vuelta



3:00 pm | Napoli vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Champions League - Octavos vuelta



7:00 pm | Independiente Medellín vs Magallanes

Copa Libertadores - Fase 3 vuelta



7:30 pm | Atlético Mineiro vs Millonarios

Copa Libertadores - Fase 3 vuelta

Jueves, 16 de marzo

12:45 pm | Friburgo vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Europa League - Octavos vuelta



12:45 pm | Betis vs Manchester United

Europa League - Octavos vuelta



3:00 pm | Real Sociedad vs Roma

Europa League - Octavos vuelta



3:00 pm | Arsenal vs Sporting Lisboa

Europa League - Octavos vuelta



5:00 pm | Cerro Porteño (Rafael Carrascal) vs Fortaleza

Copa Libertadores