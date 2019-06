Tobar, el árbitro de Colombia vs. Argentina: un novato en Copa América

Roberto Andrés Tobar Vargas es el árbitro chileno de 41 años que inicia su participación en la Copa América de Brasil dirigiendo el juego entre Colombia y Argentina, un partido de gran exigencia arbitral por la rivalidad y la categoría de los dos equipos en contienda.





Tobar Ingeniero en Gestión Informática, es internacional desde 2011 y ha dirigido en los últimos años, tres finales continentales de: Recopa Sudamericana, entre Atlético Nacional y Chapecoense en mayo del 2017; Libertadores, en la que Boca Juniors jugó ante River Plate en 2018; y Sudamericana, donde se enfrentaron River Plate y Paranaense este año.



No ha participado en un Mundial de mayores, pues aunque el año pasado tuvo la opción a Rusia, el pulso se lo ganó su compatriota Julio Bascuñán. En cuanto al torneo más antiguo de Selecciones Absolutas del Continente, esta es su primera participación.



En su carrera a la Selección Argentina le ha dirigido en varias categorías un total de cuatro partidos, dos en el Sudamericano Sub-20 de Ecuador; uno en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay; y uno a la Selección de mayores contra Venezuela por Eliminatorias de Conmebol rumbo a Rusia 2018. Por su parte a la Selección Colombia de mayores nunca le ha pitado, sin embargo, si lo ha hecho con la Sub-17 en 2015 en Paraguay, partido donde obtuvo una victoria frente a Perú 4-2.







Roberto Tobar es un árbitro tranquilo a la hora de tomar decisiones, tiene buenos modales y no es agresivo con los jugadores, dialoga lo necesario, se compromete en las decisiones trascendentales del juego, valora bien las faltas, es un poco permisivo en el aspecto disciplinario y compensa su déficit físico ubicándose bien en el terreno de juego.



El partido entre colombianos y argentinos no le deberá dar mayores problemas porque tiene la experiencia en encuentros de gran exigencia, sabrá soportar la presión que este conlleva, no se dejará impresionar por los aficionados asistentes al estadio y menos por los jugadores por más figuras que sean; eso sí, deberá tener muy en cuenta la valoración de las manos y faltas en las áreas y el control disciplinario, como factores importantes para el dominio del juego, que de aplicarse como lo hace regularmente lo llevarían a un feliz término. En caso de fallar, bueno, ahí tendrá el VAR como salvavidas, pues en esta competición los árbitros lo utilizaran para aplicar justicia.



José Borda

Especial para FUTBOLRED