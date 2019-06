Scaloni bromeó sobre la estatura de los jugadores de Argentina

Uno de los factores que podría preocupar al cuerpo técnico de la selección de Argentina en el duelo frente a Colombia por la primera fecha de la Copa América será la pelota quieta, en la que el conjunto colombiano tiene ventaja debido a la buena talla de sus jugadores. En la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado en Salvador, Leonel Scaloni fue interrogado sobre si le preocupaba este tema, especialmente en las pelotas quietas. La respuesta del entrenador fue contundente: “Tenemos los jugadores que tenemos y no podemos hacerlos crecer”.

Para Scaloni no hay misterio. La estatura no es problema para contrarrestar el poderío de Colombia en la pelota quieta pues considera que “este tema de la altura es más una cuestión de actitud y de convencimiento que otra cosa”.



El técnico se refirió a Nicolás Tagliafico, su laterial titular, quien mide 1,71 metros: “El caso de Nico, que lo tengo acá al lado, no es precisamente un jugador altísimo, pero marca bien. Es una cuestión de estar decidido, de que no me van a ganar, y en tu área y en la contraria ir decidido a buscar la pelota. Sabemos cómo trabajarlo, es cuestión de estar decidido”, concluyó.