'Todos los jugadores están en capacidad de jugar': Carlos Queiroz

Consciente de la importancia del partido frente a Argentina y remarcando la importancia del orden y un funcionamiento táctico inteligente, Carlos Queiroz dio la rueda de prensa previa al enfrentamiento frente a la ‘Albiceleste’.



El técnico luso aseguró que todos los jugadores están para ser titulares, no quiso dar pistas respecto a una posible formación titular y se mostró convencido de que se puede conseguir un triunfo frente a los dirigidos por Lionel Scaloni, aunque también afirmó que hay respeto hacia el equipo del sur del continente.



En primer lugar, Queiroz mostró las ganas de los jugadores por estar en el partido: “Lo más importante es que después de un trabajo corto pero intenso estamos listos y con mucho deseo de jugar, que al final es lo que más les gusta a los jugadores. Estamos muy entusiasmados porque sabemos que vamos a jugar contra un equipo de grandes jugadores, pero nosotros también tenemos muchos buenos jugadores en Colombia y al final van a ganar el fútbol y los aficionados”.



Sobre sus ideas frente al partido: “Argentina, Brasil y todos tenemos buenos ataques y mañana contra Argentina lo veremos. Sin embargo, lo importante es estar concentrado y saber que es enfrentamos partidos que es un partido con tres partes, primero, segundo y tercer tiempo (Argentina, Paraguay y Catar). Lo más importante es llegar a la segunda ronda y a la final, posteriormente”.



Luego, frente a una pregunta sobre la lateral, afirmó: “No hablé nada específico de Arias o de Stefan. Lo que intenté decir es que la calidad y el trabajo que están realizando es muy bueno y eso les da la posibilidad de que estén bien. Todos están en posibilidad de jugar y debo agradecer al cuerpo técnico y al cuerpo médico porque hace unas semanas no estábamos tan bien, pero ahora todos los que trabajaron individualmente por pequeños problemas, en este momento, están bien y contamos con 23 jugadores listos para jugar”.



Cuestionado sobre su primer partido en competencia, el luso se sinceró: “Esto representa responsabilidad para mí y para todos los jugadores. Cada partido, sin importar si es de preparación u oficial, es un paso más para salir mejor”.



“Siempre estamos con actitud humilde y competitiva, de respeto. Nosotros respetamos y admiramos mucho al fútbol de Argentina, pero lo más importante es el respeto por nosotros y la confianza en que podemos hacer un gran partido y pelear por la victoria. Salgo con humildad y respeto por los aficionados colombianos, que se traduce en responsabilidad”, completó.



Respondiendo a la forma en la que deben enfrentar el partido los jugadores, aseguró: “Con confianza, con tranquilidad y sabiendo que hay un equipo detrás de ti siempre. Hay que disfrutar y mañana vamos a hacer un partido que es el primer tiempo del objetivo de la clasificación. Tenemos muchas cosas que dar dentro del campo, pero no es un partido de vida o muerte. Tiene que ser jugado con competencia y con mucha inteligencia estratégica”.



Y continuó: “No es tiempo de hablar de la función o el rol de un jugado u otro. Para mí lo más importante es que el equipo esté ordenado, no importan las posiciones, cada uno tiene que saber lo que hacer, tener sus funciones y sus responsabilidades muy claras. Cuando eso se sabe, eso nos hace más resistentes y nos pone a jugar con más armonía y eficiencia”.



Entonces concluyó: “Lo más importante es salir a jugar buen fútbol. Ese es lo que más posibilidades nos dará de seguir adelante. Con respeto, yo confío que serán partidos de gran fútbol y que será el deporte el que ganará al final”.