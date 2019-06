Las decisiones de Queiroz que no encajan en una brillante Selección

La Selección Colombia está en los cuartos de final y en los dos partidos que se ha disputado en la Copa América, el entrenador Carlos Queiroz ha sorprendido con las alineaciones que ha planteado.



Aunque hasta ahora está iniciando su ciclo con la Tricolor, el portugués ha tenido más aciertos que errores para mover a su equipo, aunque hay algunas decisiones que no han sido del todo claras.



La primera sucedió con el planteamiento inicial contra Catar. En la previa había dudas entre Santiago Arias y Stefan Medina, los dos con características diferentes. Se decidió por Medina y aunque el resultado no estaba siendo malo, el primer cambio fue el ingreso de Arias, que tampoco dio otras variantes para el juego que se presentaba en el campo.



Otras de las decisiones de Queiroz en la Copa América que no han sido muy claras es la falta de oportunidad para Edwin Cardona, el mejor jugador de los partidos de preparación para el torneo. El volante no ha sumado ningún minuto y aunque tiene las plenas facultades para darle un estilo más asociativo al equipo, el portugués no lo ha utilizado, aunque el juego pareciera pedirlo.

Un ejemplo de lo anterior es que Colombia, contra Catar, tuvo a Roger Martínez, Duván Zapata y Falcao García al mismo tiempo y aunque al más joven le endilgaron labores por la banda, no logró cumplirlas y salió rápidamente para darle su lugar a Luis Díaz, con más conocimiento del juego exterior.



Si bien la fórmula Falcao-Duván en el frente de ataque le dio el triunfo a Colombia, la oportunidad para una zona con más creación es otra de las variantes que podría mostrar una Selección con la riqueza técnica necesaria para este tipo de juego.