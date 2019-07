'Messi no debió hablar, quedó expuesto y no lo cuidamos': Gallardo

Las declaraciones de Marcelo Gallardo son características y siempre llevan un tono de tranquilidad y buen análisis, con base en eso, el entrenador de River Plate y uno de los candidatos con más posibilidades de dirigir a la Selección Argentina desde final de año, si es que se decide la salida de Lionel Scaloni, dio sus impresiones respecto a las palabras de Lionel Messi.



Gallardo, quien se encuentra realizando trabajos de pretemporada con River en Estados Unidos, fue sensato y pidió un poco más de cuidado a jugadores como Messi, teniendo en cuenta la trascendencia que tiene lo que dice.



“Para mí Messi no lo debería hacer (hablar así) porque la palabra de él es muy significativa y puede generarle un problema. Esto no sé si fue una decisión propia de él, pero más allá de tomar una palabra importante, de hacerse cargo de esas palabras que dijo, puede hacerlo quedar expuesto. No lo cuidamos desde ahí pese a que haya sido propia su iniciativa de hablar y decir lo que siente, que está en todo su derecho”, arrancó diciendo el ‘Muñeco’.



“En esta Copa América, Argentina se sintió perjudicado y tiene derecho a hacer sentir y manifestar su sentimiento. Cada uno dice y hace lo que piensa, en este caso Messi es un jugador de importancia, para Argentina es el jugador más significativo que tenemos y ahora, más que nunca, habrá que cuidarlo”, sentenció.