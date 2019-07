Empieza la pelea: Conmebol se defendió de las acusaciones de Messi

Tras la complicada jornada por el tercer y cuarto puesto de la Copa América, la Conmebol salió a defenderse de las acusaciones que realizó Lionel Messi y varios dirigentes del fútbol argentino.

"No fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que tuvimos en esta Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, que fuimos en crecimiento del principio a hoy y no nos dejaron estar en la final. Los árbitros y eso no permiten que se disfrute del show", explicó Messi luego de que el partido finalizó en Sao Paulo.



"Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a todos lo profesionales de la Conmebol, institución que desde 2016 viene trabajando incansablemente para transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol suramericano", publicó la Conmebol en sus redes sociales ante las acusaciones de Lionel Messi.



Esto empieza una guerra entre la AFA y la Conmebol, dos instituciones que ante los sucedido en los últimos encuentros han tenido muchas diferencias. Las declaraciones de Messi detonaron un problema que el tiempo dirá donde va a terminar.



El astro argentino se expuso a una sanción de la Conmebol, la cual puede llegar a ser muy grave debido a que sus acusaciones han generado un escándalo importante a nivel mundial y ha expuesto a esta institución.