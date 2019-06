Fluminense sigue entregando regalos: esta vez los recibió Argentina

Al igual que con la Selección de Uruguay, Fluminense quiso tener un detalle con los jugadores de la Selección Argentina y los recibió entregándoles la camiseta de su club con el nombre de cada uno de los integrantes del plantel. Messi, Agüero y Di María, entre otros, recibieron la prenda, agradecieron el gesto y siguieron hacia el camerino en donde se reunieron.



El gesto de Fluminense se ha convertido en todo un ritual para cada uno de los equipos que usa sus instalaciones deportivas, siendo este un buen regalo de bienvenida y un recuerdo para los futbolistas que, además, posaron con la camiseta del club como también sucedió con el entrenador, Lionel Scaloni.



Argentina disputará el próximo viernes su partido de cuartos de final frente a la Selección de Venezuela, en el estadio Maracaná, buscando la consolidación que no ha logrado durante todo el torneo, donde no ha mostrado buen fútbol y no ha permitido el lucimiento de Lionel Messi, sobre quien recayeron todos las miradas tras la lesión de Neymar.



En Brasil palpitan con un posible cruce entre la ‘Verdeamarelha’ y la ‘Albiceleste’ por las semifinales del evento continental, situación que se daría si ambas selecciones consiguen victorias en los cruces de cuartos y que, probablemente, se convertiría en el partido más llamativo de la Copa teniendo en cuenta la histórica rivalidad.