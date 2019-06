A Wilmar Roldán le llueven críticas en Argentina por las tarjetas

Wilmar Roldán pitó el partido de la Selección Argentina contra Venezuela en los cuartos de final de la Copa América 2019. El árbitro colombiano tuvo una lluvia de críticas luego de las tarjetas sacadas.

"Es un desastre lo de Roldán", se mencionaba en la transmisión de 'DirecTV Sports'. En el primer tiempo, el colombiano sacó cinco tarjetas amarillas, dos para Argentina y tres para Venezuela.



También, se quejaron de que no dejaba jugar. En la segunda mitad tuvo una polémica decisión por VAR, pues Darwin Machís fue derribado dentro del área por Germán Pezzella y no pitó el posible penal.



Por otro lado, 'Opta' lanzó el dato de que en las últimas dos ediciones de la Copa América no se había sacado tantas amarillas en el primer tiempo.