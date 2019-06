¡Repaso de Colombia a Argentina! Con triunfazo abrió la Copa América

Colombia le dio un repaso de antología a Argentina en el debut en la Copa América de Brasil 2019 y con un triunfazo 2-0 impuso su autoridad en el debut en el grupo B.

Un equipo pleno de sacrificio, actitud y convicción comenzó dominando, superó un pequeño bache y al final castigó con autoridad a Messi y su banda, que dejó muchas dudas y se bajó del cajón de favorito. Fue un partido redondo por la paciencia, la inteligencia y el juego de equipo por encima de las individualidades.



Y sí, Dávinson con Messi Mina en el tiro de esquina sufrían desde el inicio tratando de evacuar balones en el área.



Pero un sombrerito se permitía James en la salida colombiana a los 4 minutos pero estaba bien parada Argentina del medio hacia atrás.



Genial estuvo Falcao al minuto 15 aguantar la marca en el área y abrir espacio a la llegada de Muriel cuyo remate salió apenas desviado. Un minuto después un pase imposible, con el sello James Rodríguez, llegó a Roger Beyker pero por una falta del atacante se arruinó la jugada.



Tontamente llegó un error de Falcao al 18 cuya factura salió costosa: tarjeta amarilla. Y tan pronto…



La luchó Falcao al 29 y por poco James capitaliza es cobro pero Rodríguez llegó a tiempo para cortar. Al 34 salió tocando Colombia tras una gran recuperación de Cuadrado que llegó primero a Falcao y luego a James, cuyo zurdazo salió muy por arriba.



Al 39 fue fantástica la salida colombiana y el pase profundo para Falcao, quien alcanzó a ubicar el cuerpo El Tigre pero una pierna salvadora en el área argentina arruinó la primera celebración del partido.



Por fin llegó una amarilla para Argentina, concretamente para Guido Rodríguez, por una dura falta a Cuadrado al 41.



Inquietó de nuevo Colombia al 42 en un pase impecable de Mina que acabó en centro de Falcao y por segundos no llegó a tiempo james. Era clarísima…



El descanso le sirvió mucho más a Argentina, que recuperó la pelota, el terreno y la iniciativa de la que careció al inicio.



Parecía que reaccionaba Argentina con un primer remate de Paredes iniciando el segundo tiempo, por suerte levemente desviado. Tenía Colombia un balón parado y todos cuidaban a Mina pero no le llegaba la pelota a su cabeza. Ilusionaba Falcao en una jugada brillante de Medina pero la falta que debió ser, no fue concedida por el árbitro



Se sacudía Argentina al 58, gran remate del 6 y mejor respuesta de Ospina. Eran buenos minutos para ellos mientras Colombia empezaba a acusar el cansancio del gran esfuerzo en el primer tiempo



Al 61 esa falta para amarilla que se ganó con todo mérito Cuadrado, generó un tiro libre para Messi que llegó mansamente a manos de Ospina. ¡Que alivio!



Y de nuevo se salvó Colombia por el de siempre, Ospina: voló abajo al cabezazo de Otamendi y en el rebote por fortuna salió desviado.



Pero el fútbol en su justicia premiaría al de la iniciativa: el partido pedía a gritos que apareciera James y él, en una de sus sutilezas, lo resolvió todo: al meter un cambio de frente letal que sorprendió a la zaga argentina, apenas de regreso, y entonces sin pensar, sin mirar, sin dudar, soltó un riflazo Roger Beyker y abrió la cuenta.



Se iba Falcao y llegaba Duván para la que sería su noche soñada: otro recién llegado, Lerma, se juntó por izquierda con Tesillo y sobre la raya sacó un centro directo a Duván, quien solo tuvo que meter la pierna para castigar a Armani.



Intentaba Paredes otro de media distancia, la única tabla de salvación que tenían los argentinos, que no hicieron pie nunca tras los goles y miraban al cielo en cada salida colombiana, anhelando más el pitazo que el descuento.



Partido impecable de Colombia, muy merecida victoria, llamado de alerta en el grupo B. ¿Qué quién era el favorito? ¿Quién?