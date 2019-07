Una vez más, Messi no pudo solo: así jugó Argentina contra Brasil

Argentina se quedó con las ganas de ser finalista de la Copa América 2019 y tener así la tercera oportunidad consecutiva de luchar por el título continental. Este martes perdió 2-0 con Brasil en la semifinal, en el que fue la mejor actuación de Lionel Messi en la competición, pero no encontró la sintonía en sus compañeros.

La Albiceleste demostró una gran incapacidad en líneas generales. Sin embargo, la defensa llevó la peor calificación: estuvo desconcentrada, tuvo errores en la salida, en la entrega y en las coberturas. En los dos goles de Brasil se vio infinitamente superada, no pudo controlar la velocidad de los rivales y así Franco Armani se vio vencido sin que la primera línea pudiera evitarlo.

En el mediocampo, Messi tampoco encontró a los mejores socios. Esta vez Rodrigo de Paul y Marcos Acuña no pudieron ser influyentes, no se asociaron como lo hicieron en otros juegos y entraron en la disputa y la pelea contra los brasileños.



En ataque, Lautaro Martínez y Sergio Agüero tuvieron muchas ganas, pero no la metieron. En cambio, Messi tuvo su mejor papel en años: se apersonó del liderazgo, luchó a punta de gambetas contra los brasileños y contó con opciones de gol, pero el palo no le permitió anotar.



Queda el partido por el tercer puesto, un juego por el calendario pero que no sabe a nada para Argentina. Una vez más Messi no pudo solo; de nada le sirvió sacar su casta, pues en Argentina la jerarquía no se ve hace mucho rato. Ahora llegará el momento del análisis sobre la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador, pues viene el reto de clasificar a Catar 2022.