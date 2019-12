Queiroz sueña en Copa América: ‘hay que hacer posible lo imposible’

Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, recibió el calendario y a Catar como rival en la primera fase de la zona norte de Copa América 2020, con la ambición de volver a ganar el torneo en casa.



Percepción sobre el sorteo de Copa



Tranquilo, lo importante es enfocarnos en la preparación que tiene que hacer la diferencia para jugar mejor y ganar, no puede hacerse lo uno sin lo otro.



No podemos pensar ahora en Brasil, en el cuarto partido, sino usar innovación e imaginación para poner en práctica la preparación que haga la diferencia. Son muchos años sin ganar la Copa América y empieza a parecer imposible, entonces tenemos que hacer lo imposible, posible.



Su balance de Colombia en 2019



Es difícil hacer una evaluación, ustedes la hacen. Desde el punto de vista técnicos estamos positivos, satisfechos, son 14 partidos, 10 contra equipos de Suramérica y ganamos o empatamos pero no perdimos contra equipos de la región y eso nos posiciona bien. Tenemos que conocernos mejor, debemos ser muy honestos con nuestras fortalezas y debilidades, es importante para prepararnos para la Copa mundo y Copa América.



La clave para ganar la Copa América 2020



Debemos conocer bien los rivales que jugarán con nosotros y con una preparación que debe ser diferente, ese es el punto, si quieres hacer la diferencia al final se hace ahí, si no cambiamos haremos lo mismo.



Prioridad: ¿Copa América o Eliminatoria?



En este momento hablamos de Copa América porque estamos en la fiesta de Cartagena, pero en marzo jugamos por la Copa del Mundo y esa es la primera prioridad, los partidos son en marzo. Después iniciaremos la preparación de Copa América. Ese plan debe ser de campeones, si quieres ser campeón debes prepararte para eso. Tiene que ser con sacrificios máximos para soñar mejor y ser campeones.