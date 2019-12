Pibe le insiste a Queiroz: ‘faltan James y Quintero, que ponen goles'

Carlos ‘Pibe’ Valderrama habló de frente sobre la actualidad de la Selección Colombia, que conoció este martes su calendario en la Copa América 2020, de la que es sede, junto a Argentina.

El histórico del fútbol colombiano dijo que por el momento le gusta lo que ha hecho Carlos Queiroz al frente del equipo: “Lo bueno que ha hecho es que los ha probado a todos, ahora viene la recta final”.



Eso sí, no siente preocupación ni incertidumbre por la experiencia que tienen los jugadores: “El arquero no me preocupa, la defensa, en términos generales no me preocupa nada porque es la misma base del campeonato mundial. El arquero lo jugó, la defensa lo jugó”.



Ni siquiera el gol, que tanto ha costado en los últimos partidos, es una razón de preocupación: “¿Que si tenemos gol? ¡Como no! Si Duvan hizo 30, Morelos 30, Muriel lleva otros 32, Díaz lleva 8 en diez partidos… Faltan James y Quintero, que son los que la ponen, esos faltan”.



Para el ‘Pibe’, el reto que viene no es sencillo: “Copa América es difícil más para el local, el que la hace la tiene que ganar, ahí está Brasil… Nosotros tenemos que ir al calor y al frío pero hay que jugarlo para ganarlo”



Eso sí, su meta, más que el final de los 18 años de ayuno copero, está en Catar: “¿Vamos a ganar la Copa América y nos vamos a quedar fuera del Mundial?? ¡Está linda!”, bromeó.