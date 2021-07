Esta vez no fue, Vidal: su convicción no bastó y dijo adiós a la Copa

Este viernes la Copa América despidió otras dos selecciones. Paraguay y Chile se quedaron en el camino y se sumaron a Bolivia y Venezuela, que no habían avanzado de la fase de grupos. El volante del Inter, Arturo Vidal, había publicado hace apenas un día que estaba preparado para conquistar Brasil. Sin embargo, esa convicción no fue suficiente y tuvo que despedirse de la competencia anticipadamente.

¿Cómo le fue a Vidal en su último duelo de Copa? En el primer tiempo, Chile manejó la pelota en buena parte y uno de los hombres claves en el medio campo fue Arturo, quien cumplió con su labor recuperando pelotas y sirviendo pelotas a sus atacantes. La roja tuvo al menos dos acciones importantes. Él tuvo una batalla física, como es habitual, pero le pasó factura en el complemento. Terminó el partido casi trotando y las críticas en redes no se hicieron esperar.



Brasil asumió el protagonismo en el segundo tiempo y Lucas Paquetá se encargó de marcar al primer minuto, el 1-0. Después de tener un primer tiempo muy activo, el chileno se fue a menos y dejó de ser tan claro y generador, como se le vio durante varios tramos del juego. Sobre los 80’, cuando la roja aceleraba en busca del empate, Vidal recuperó una pelota casi sobre el último cuarto de cancha y se armó un ataque prometedor. La pelota fue desviada después de un centro desde la derecha.



Con el marcador en contra y el desespero por no poder sacar provecho al hombre de más en cancha (gracias a la expulsión de Gabriel Jesús), Vidal protestó cada decisión del árbitro. El cansancio era evidente en el equipo de Martín Lasarte, especialmente en Arturo. Ya no corría las mismas pelotas y más de un tuitero le sacó en cara su más reciente publicación. No pudo conquistar Brasil.



Sobre el final del partido, Patricio Loustau lo amonestó tras un airado reclamo. Al final, tuvo que decirle adiós a la Copa frente a la anfitriona y favorita al título.