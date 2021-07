Brasil es semifinalista de la Copa América: así le ganó 1-0 a Chile

La selección brasileña clasificó este viernes a la semifinal de la Copa América, gracias al triunfo 1-0 sobre Chile en la ronda de cuartos de final, en partido disputado en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Rio de Janeiro. El próximo lunes, 5 de julio, enfrentará a Perú por un cupo a la final.



Difícil compromiso para el equipo que dirige Tite. Chile fue valiente, aplicado y complicó más de la cuenta al ‘scratch’. En el primer tiempo La Roja le hizo un gran partido, controlando a Neymar, provocando opciones de gol, y jugando de tú a tú.



Sin embargo, luego de un impecable primer tiempo, Chile se durmió en el comienzo del segundo tiempo y Brasil castigó para anotar el único gol del partido. No fue paquete chileno, fue Paquetá brasileño. En el segundo minuto del complemento (47’), una pared con Neymar dejó a Lucas frente a Claudio Bravo y definió con potencia para el 1-0.



Brasil no tuvo tiempo de disfrutar su ventaja, pues a los 49’ se quedó con diez jugadores. Todo por una fuerte agresión de Gabriel Jesus, que le puso el pie a la altura del mentón a Eugenio Mena. ¡Escalofriante patada! El árbitro argentino Patricio Laustau no dudó y le mostró la tarjeta roja al atacante brasileño.



Chile trató de imponer su superioridad numérica. Brasil supo resistir: entró al choque cuando lo propuso el equipo austral; tuvo la pelota y enfrió al rival, que se calentó solo para golpear a Neymar y pelear.



Se quedó sin argumentos el seleccionado chileno, y Brasil clasificó a la semifinal de la Copa, con el reto histórico de salir campeón.