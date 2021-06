Lionel Scaloni: ‘Todos han demostrado que pueden estar en el equipo’

Argentina logró el primer puesto en el grupo A de la Copa América, sin mayor complicación en el desarrollo del juego. Solventes y concretando las acciones de cara al arco rival, donde se cruzaron con un guardameta que impidió que la goleada fuera histórica. Lionel Scaloni, entrenador de la ‘albiceleste’ habló en rueda de prensa, sobre lo que fue el juego.



“La idea era generar muchas situaciones de gol, aunque las condiciones del campo de juego no eran óptimas. Los jugadores entendieron el mensaje: había que ganar y me gustó la actitud del equipo” afirmó Scaloni.



Además, aprovechó para hacer un balance de lo que fue la fase de grupos de sus dirigidos “El balance es positivo: hemos jugado con rivales fuertes y afrontamos los partidos de la mejor manera. Creemos que muchos de los jugadores que habían tenido pocos minutos merecían esta oportunidad”.



Enfatizó la disposición de todos sus dirigidos, especialmente de aquellos que no habían visto acción en la competición “Todos han demostrado que pueden estar en el equipo, pero solamente juegan once. Hay muchos futbolistas que están teniendo un buen nivel… El equipo siempre dio la cara, siempre fue protagonista. Hay veces que se puede estar cansado y mostrar otra faceta, no se puede dominar durante los 90 minutos. Es lógico que hay cosas para mejorar, pero estamos satisfechos”.



Concluyó con un corto comentario sobre Ecuador, su rival en los cuartos de final de la Copa América “Tenemos el máximo respeto a Ecuador, han demostrado ser un buen equipo, joven y dinámico”.