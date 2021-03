¿Será cierto? ‘Si no hay público, no habrá Copa América en Colombia’

La organización de la Copa América 2021 parece estar sólida para que se efectúe en Colombia y Argentina, luego de posponerla un año a causa de la pandemia. Incluso, la Conmebol confirmó el calendario de fechas de los partidos de fase de grupos y rondas finales, así como los estadios en los que se jugaría el certamen continental.



Sin embargo, este jueves el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró, en su espacio radial en Antena 2, que si las autoridades colombianas (Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte y Gobierno) no autorizan la entrada de aficionados a los estadios, la Conmebol le quitaría la sede al país cafetero.



“Estoy en capacidad de informar que si no hay público, no habrá competencia”, fue la temeraria afirmación de Vélez, asegurando que “lo tengo confirmado”.



“A pesar de anunciar el calendario, Conmebol quiere avisar que está todo organizado, pero solo quiere que le autoricen tener público. Si Argentina no permite gente en los estadios, le darán la sede a otro. Si Colombia no aporta la autorización, buscarán otro país”, agregó el periodista en su columna diaria.



“La Copa América se hará, sea donde sea. Se jugará en donde autoricen la entrada de público. Si a Colombia, sus gobernantes no le facilitan la entrada de público, le quitarán el pedazo de Copa que le corresponde”, insistió.



En días pasados, Gonzalo Belloso, secretario general de la Conmebol, le dijo al Vbar Caracol que “la idea de la Conmebol y de los dos países es llegar a ese 30% de aforo. Estamos trabajando en ese protocolo con el apoyo de los gobiernos de ambos países. Lo más importante es la salud, pero ojalá se pudiera tener ese porcentaje de público. La Copa América se juega. Es un compromiso asumido y lo vamos a jugar. Sería ideal jugarlo con un 30%, lógicamente respetando la salud, sin embargo, puedo confirmar que el torneo se juega así sea sin púbico en los estadios”.