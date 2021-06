Arturo Vidal rompió el silencio: explicó el incidente con el peluquero

Previo al partido con Uruguay por la Copa América, la Selección de Chile se vio salpicada en un escándalo en el que medios de este país aseguraron que seis jugadores violaron los protocolos de bioseguridad y rompieron con la burbuja sanitaria al permitir el ingreso de personas a la concentración.

Horas después, la selección chilena sacó un comunicado en el que informó que, efectivamente, se le dio ingreso a un peluquero sin la autorización, por lo que los jugadores implicados serán sancionados con una multa económica.



Así, tras el incidente, uno de los señalados fue Arturo Vidal, volante y referente de la selección austral, quien, al finalizar del encuentro frente a Uruguay que quedó 1-1, rompió el silencio y se refirió a la polémica situación que se vivió en medio de la concentración del equipo.



"En Chile uno ya está acostumbrado, siempre nos buscan cosas donde no las hay. Sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad... Ya está. No se tiene que hacer y no lo volveremos a hacer", dijo el mediocampista a los medios oficiales de la competencia.



Asimismo, el jugador del Inter de Milán explicó que la relación al interior de la Selección está bien y desmintió una posible renuncia del técnico Martín Lasarte.



"Nunca hubo un problema con el técnico, es increíble lo que se habla. Estamos muy unidos, lo demostramos hoy", finalizó Vidal, quien fue protagonista contra Uruguay al marcar en su propia puerta y sentenciar el empate de los charrúas.