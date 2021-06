Uruguay salvó un punto contra Chile en auténtica batalla en Cuiabá

Uruguay y Chile se citaron en Cuiabá y, como ha sido en sus últimos duelos, el Arena Pantanal fue el escenario de una auténtica batalla, ahora por la Copa América 2021.

El empate 1-1 tiene a Chile como líder provisional de la tabla (a segunda hora juega Argentina) y a Uruguay remando desde el cuarto lugar con una unidad, pero un partido menos.



Era fenomenal el arranque, con llegadas de lado, con vértigo y futbol pleno con Breretone y vargas como motores de sus equipos.



Y a los 25, cuando mejor jugaba Uruguay, cuando empezaba a parecerse a lo que se espera del rey de la Copa, Vargas apareció para arruinarle la fiesta: excepcional movimiento de Breretone para abrirle espacio y remate seco arriba, fulminante para Muslera. ¡Lindo gol de Chile! Y no aflojaba, y otra vez Vargas amenazaba y los uruguayos no reaccionaban.



Al descanso, con el impulso de la victoria, perdonaba Ben Brereton a los 59 en un remate al que le faltaba algo de dirección.



Y salvaba Vecino cuando a los 65 Torres acercaba a su equipo a la casa de Bravo, quien salvaba primero pero ya no podía reaccionar después: en el tiro de esquina sorprendió Suárez a su amigo Vidal en la marca y de puntazo la puso arriba, inatajable.



De milagro se salvaba Uruguay cuando apostaba por el segundo, pero por centímetros se salvaba a los 78 de sufrirlo en su propio arco, en la llegada de Meneses. A los 84 en el centro de Viña saltó perfecto Cavani y les saltó a los centrales, pero le faltó un tris de dirección y de nuevo lo tuvo Suárez a los 90, en un remate que se fue silbando por el palo izquierdo.



Chile perdió a Maripan y Pulgar por lesión -dejó a Chile con 10 al final porque ya se habían hecho los cambios- y era normal en un partido jugado a un ritmo loco, con una exigencia altísima. Gran espectáculo, en medio del calor, que en ningún caso puso en duda la entrega.