¡Copa América no se mueve! Conmebol confía en Colombia pero vigilará

No se cambia, no se suspende, no se compra ni se vende: la Copa América en Colombia y Argentina se mantiene, a un mes de su inauguración, a pesar de todo lo que está sucediendo en ambas sedes.

La entidad rectora del fútbol suramericano ratificó la realización del evento, a pesar de las protestas violentas que pusieron en riesgo los partidos de Copa Libertadores en las últimas horas, concretamente en Barranquilla y Pereira.



Los duelos entre Junior y River Plate y Atlético Nacional y Nacional de Uruguay finalmente se jugaron, a pesar de que en el primer caso fue necesario hacerlo en medio del efecto de gases lacrimógenos y en el segundo hubo que aplazar una hora el cronograma.



Conmebol celebró este jueves una reunión programada del Consejo, que decidió la sede de las finales de Copa Libertadores y Sudamericana y que no pudo evitar el tema de la sede de la Copa, la cual se puso en duda tras la supuesta oposición de al menos tres patrocinadores, como dijo EL TIEMPO.



Según el periodista Juan Pablo Varsky, la decisión es que la organización de la Copa América se mantenga según los planes, pero con monitoreo constante.



“Hoy, la respuesta sobre ambos países es un sí y por eso se dejó por escrito” dijo una fuente de la Conmebol a La Nación de Argentina.